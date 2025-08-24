FOLKLORNA POSLASTICA Manifestacija "Tamburica i mandolina" još jednom spojila Dalmaciju i Slavoniju

U ozračju staroseljskog Brca sinoć je održana folklorna manifestacija "Tamburica i mandolina". Već tradicionalno, u sklopu Kaštelanskog kulturnog i zabavnog ljeta, KUD "7 Kaštela" organizira ovu folklornu poslasticu. Kao i svake godine, događaj je pobudio zanimanje Kaštelana i njihovih gostiju, pa je Brce u Kaštel Starom bilo premalo za sve istinske ljubitelje folklora i kulturne baštine.

Već 24 godine KUD "7 Kaštela" pjesmom i plesom provodi nas kroz krajeve Hrvatske, ali i kroz krajeve i običaje susjednih država. Ovogodišnje izdanje "Tamburice i mandoline" ujedno slavi i 45 godina postojanja Kulturno-umjetničkog društva.

Osim domaćina, KUD-a "7 Kaštela", na manifestaciji su sudjelovali i KUD "Putalj", ŽVS "Kaštelanke", KUD "Dalmacija" iz Dugog Rata, KUD "Kupljenovo" te KUD "Vjekoslav Klaić" iz Garčina.

Sve je započelo mimohodom donjokaštelanskom rivom, predvođenim koračnicom HGD-a "Zrinski".

Manifestaciju su otvorili domaćini, vraćajući nas u povijest i prezentirajući stare kaštelanske plesove u koreografiji prof. Branka Šegovića.

Nakon njih, članice ŽVS-a "Putalj" počastile su publiku tradicijskim pjesmama iz Vele Luke pod nazivom "Kud sokol proliće", te potpurijem slavonskih pjesama.

Gosti iz Dugog Rata očarali su publiku plesovima otoka Korčule, a prijatelji iz Garčina pjesmama i napjevima iz brodskog Posavlja. KUD "Kupljenovo" za ovu je prigodu priredio folklorne štiklece, a njihova pjevačka skupina izvela je nekoliko pjesama.

KUD "Putalj" predstavio se i plesovima moliških Hrvata, a za kraj – posebna poslastica: "Ero s onoga svijeta" u izvedbi KUD-a "7 Kaštela".

Još jedno izdanje "Tamburice i mandoline" dokaz je ljubavi prema folkloru i kulturnom nasljeđu. Prepuno staroseljsko Brce potvrda je da publika gaji ljubav i poštovanje prema ovakvoj vrsti kulturne baštine te svojim prisustvom daje podršku i za neka buduća izdanja "Tamburice i mandoline".