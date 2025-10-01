Flotila za Gazu poslala poziv u pomoć. Tvrde da im se približava oko 20 nepoznatih brodova

Flotila Global Sumud, koja nastoji dostaviti humanitarnu pomoć opkoljenoj Gazi, udaljena je otprilike 75 nautičkih milja od obale Gaze, dok aktivisti javljaju da još nisu primili nikakve signale za zaustavljanje od Izraela, prenosi Sky TG24.

- Nitko se nikada nije toliko približio, u stalnoj smo pripravnosti - rekao je ranije Arturo Scotto koji se nalazi na jednom od brodova, dodajući da je situacija zasad mirna.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Flotila očekuje presretanje izraelske mornarice u sljedećih sat vremena, rekli su organizatori, proglasivši izvanredno stanje na brodu.

Dva izvora na flotili rekla su agenciji Reuters da im se približava više od 20 neidentificiranih brodova. Trenutno se udaljeni od njih oko tri nautičke milje.

Izrael je više puta upozorio flotilu da se povuče s pomorske blokade Pojasa Gaze, prenosi Jutarnji.

Flotila Global Sumud dosad je najveći konvoj brodova koji nastoji doploviti do obale Pojasa Gaze nakon što su Ujedinjeni narodi u svom izvješću ustvrdili da Izrael provodi genocid nad Palestincima. Izrael je i ranije zaustavljao brodove s humanitarnom pomoći koji su od 2008. godine nastojali probiti njegovu pomorsku blokadu.