Fiskalizacija 2.0 krenula, Porezna poziva da se s eRačunima pričeka do 7. siječnja

Fiskalizacija je krenula. Svi poduzetnici koji su u sustavu PDV-a, njih oko 170 tisuća, moraju početi izdavati i zaprimati elektroničke račune, dok oni koji nisu u tom sustavu imaju samo obvezu zaprimanja eRačuna. Oni će i obvezu izdavanja eRačuna imati od iduće godine, od 1. siječnja 2027. godine, kada će fiskalizacija zaživjeti u potpunosti, a obuhvatit će oko 320 tisuća subjekata. Dio poreznih obveznika prvog se dana neugodno iznenadio porukom unutar sustava. Ako eRačune ne morate slati hitno, molimo Vas da pričekate. Planirajte slanje od 7.1. nadalje. Sustav fiskalizacije Porezne uprave ne radi stabilno – dio računa prolazi, a dio ne. Hvala.”, stoji u poruci poreznim obveznicima koji su pokušali poslati eRačun, prenosi Nacional.

Građani su u petak plaćali “kešom” bez izdavanja računa u pojedinim trgovinama jer blagajne u trgovinama nisu radile. Iz Porezne poručuju da se aktivnosti provode radi unaprjeđenja sustava i kvalitete usluge. “Porezna uprava poduzima sve potrebne mjere kako bi eventualni utjecaj na dostupnost podataka bio što manji te zahvaljuje korisnicima na razumijevanju i strpljenju”, naveli su.

Malo radi, malo ne radi

S druge strane, dio poduzetnika i IT zajednice tvrdi da je sustav upravo na prvi pravi radni dan funkcionirao nestabilno. IT konzultant Ivan Gustin na LinkedInu je naveo da Fiskalizacija 2.0 „cijeli dan malo radi, malo ne radi’. Prema njegovim navodima, Fina je radila nadogradnje tijekom radnog vremena, dok su informacijski posrednici istodobno ispravljali greške i uvodili promjene, što je zahtijevalo dodatne prilagodbe ERP sustava.

Podsjetimo, Hrvatska je s početkom godine ušla u novu fazu digitalnog poslovanja, obilježenu obveznom razmjenom e-računa i Fiskalizacijom 2.0. Prvog dana fiskalizacije razmijenjeno je oko 25.000 ulaznih i izlaznih e-računa, a značajniji rast volumena očekuje se nakon 6. siječnja. Procjenjuje se da će se putem novog sustava razmjenjivati i do 90 milijuna e-računa godišnje.

Značajne uštede tvrdi Porezna uprava

Prelaskom na potpuno digitalno poslovanje i ukidanjem niza administrativnih obveza, iz Porezne uprave navode da će se poduzetnicima smanjiti administrativno opterećenje za više od 120 milijuna eura godišnje. Najveće rasterećenje, objašnjavaju iz Porezne, ostvaruje se ukidanjem obveze vođenja i podnošenja posebne evidencije o primljenim računima (U-RA), procijenjeno na 60,8 milijuna eura, te ukidanjem papirnatog izdavanja i slanja računa poštom, čime se štedi dodatnih 29,9 milijuna eura.

Značajne uštede ostvaruju se i ukidanjem vođenja Knjige izlaznih računa (I-RA), procijenjene na 8,3 milijuna eura, prelaskom s papirnate dostave računa računovodstvenim servisima na automatsku elektroničku razmjenu podataka (14,5 milijuna eura), kao i ukidanjem obveze papirnatog arhiviranja računa (3,2 milijuna eura). Dodatna administrativna rasterećenja proizlaze iz ukidanja pojedinih izvješća i obrazaca, uključujući izvješće o donacijama hrane (DON-H), izvješće o prodanoj robi za povrat PDV-a u putničkom prometu (PDV-F) te izvješće o isporukama s prijenosom porezne obveze (PPO).

No, dio poduzetnika još nije dodijelio potrebna ovlaštenja informacijskim posrednicima u sustavu ePorezna/FiskAplikacija, što može dodatno otežati nesmetanu razmjenu e-računa.

Problemi u praksi

Iz tvrtke Aestus financijsko savjetovanje, informacijskog posrednika u sustavu e-računa, naveli su koja se dva problema najčešće pojavljuju u praksi.

U slučajevima kada je e-račun izdan i poslan, ali ga primatelj nije zaprimio, iz Parre navode da status eIzvješten znači kako je Porezna uprava obaviještena o izdanom računu, no druga pristupna točka ga nije zaprimila. Do toga može doći ako primatelj nema prijavljenu adresu za zaprimanje e-računa, odnosno nije odabrao pristupnu točku u FiskAplikaciji, ili ako je došlo do pogreške na pristupnoj točki primatelja. U takvim slučajevima izdavatelj je sa svoje strane ispunio sve obveze, a kao privremeno rješenje može primatelju poslati XML datoteku e-računa putem e-maila, što je moguće učiniti izravno iz aplikacije, nakon čega primatelj samostalno fiskalizira taj račun.

Drugi čest problem odnosi se na neuspješnu fiskalizaciju e-računa. Do toga može doći ako je istekao certifikat izdavatelja, ako izdavatelj koristi certifikat informacijskog posrednika bez dodijeljenog ovlaštenja u FiskAplikaciji, ili ako je došlo do privremene nedostupnosti sustava pristupne točke ili ePorezne. U tim slučajevima preporučuje se provjera certifikata i ovlaštenja te ponovni pokušaj fiskalizacije.