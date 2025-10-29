Filmske večeri petkom u LGBT centru Split: Intime koje mijenjaju svijet

Jesensko izdanje čitateljskog kluba QRUŽOK donosi projekcije 14 inozemnih kratkometražnih filmova LGBTIQ tematike. Riječ je o filmskom ciklusu koji će se u organizaciji kolektiva queerANarchive svakog petka u naredna dva mjeseca realizirati u prostoru LGBT centra Split. Program se izvodi u suradnji s berlinskim Xposed Queer Film Festival-om, a za selekciju filmova zaslužan je umjetnik, redatelj i kustos Pol Merchan.

Filmske priče se prelijevaju i otvaraju nam privatne i osobne prostore LGBTIQ osoba, ali dotiču se i javnog, političkog te društvenog angažmana pripadnika rodnih i seksualnih manjina. Govore nam o identitetima koji se grade u tipičnim okruženjima nasilja, o ritualima i tradicijama koje zastranjuju a istovremeno pružaju inspiraciju za povratak ili preobrazbu, o mjestima pripadanja ili samo mjestima pod suncem, pričaju nam o voljenima i zapostavljenima, o željama i napetostima, o paranojama i duhovima prošlosti koji ne pokazuju znakove zamora.

Filmske večeri petkom prilika su da se u ugodnom društvu prepustimo dobrim pričama, pothvatima i putovanjima, odnosno neuobičajenim i često nevidljivim životnim iskustvima koja nam razotkriva ovaj niz vrlo intrigantnih filmskih ostvarenja.

FILMSKI PROGRAM

petak 31/10/2025 u 20h

TIJELA U REVOLTU

1. Symptom / r. Kamee Abrahamian / 23 min / Armenija, Kanada / 2024.

Utjelovljujući snove i ideale post-sovjetske generacije Erevana, Sona i Amassia susreću se u srednjoj školi i osnivaju eksperimentalni elektronički bend Symptom Error. Ubrzo postaju poznati po svojim podzemnim nastupima – koncertima koje često prekidaju seksističke i homofobne policijske intervencije.

Uoči Baršunaste revolucije, kada tisuće ljudi izlaze na ulice zahtijevajući društvene i političke promjene, ulozi postaju veći nego ikad. Sona i Amassia prvi su među svojim prijateljima koji se pridružuju prosvjednicima u Armeniji.

Dok njihova zemlja godinama proživljava odjeke revolucije, Symptom Error se na svom putu uspinje prema slavi. Kroz pandemiju i rat oni ne prestaju stvarati glazbu, a dok se pripremaju za svoju prvu međunarodnu turneju njihovi snovi konačno počinju dobivati oblik.

2. Bittersweet Power / r. Victor Di Marco e Márcio Picoli / 19 min / Brazil / 2022.

U jednoj noći, troje queer ljudi prisjeća se boli i čarolije vlastitog postojanja — svega što znači biti ono što jesi.

petak 07/11/2025 u 20h

RITUALNE EKOLOGIJE

1. Prayer for Tending Death (Una oración para acompañar la muerte) / r. Elyla / 19 min / Nikaragva / 2024.

Kontinuirani transoceanski umjetnički istraživački projekt koji se bavi preobrazbom nasilja unutar fenomena borbi pijetlova, duboko zaranja u stvaranje rituala koji progovaraju o onostranosti, o zajedničkoj potrebi da se brinemo o smrti — vlastitoj i tuđoj.

“Kroz antikolonijalnu perspektivu i kolektivne ceremonije za rodno i spolno raznolike osobe, istražujem načine kako zacijeliti ono što je nasilje razdvojilo. U okviru filma „Molitva za njegovanje smrti”, prije nekoliko godina sam počela posjećivati borbe pijetlova u Nikaragvi. Umiruće pijetlove nosila bih kući — da im odam počast, da njihovu krv vratim zemlji, počupam im perje, očistim ih svetim duhanom i podijelim obrok sa svojim queer sestrama. Tako je nastao ritual preobražaja boli – boli ptica i naše vlastite boli unutar zajednice.”

Borbe pijetlova danas su postale patrijarhalni, kapitalistički krvavi spektakl, udaljen od svojih izvornih duhovnih korijena koji sežu u daleku 933. godinu, kada se radilo o svetoj tradiciji ukorijenjenoj u balinežanskom hinduizmu.

2. Baradiya / r. Gab Mejia, Miko Reyes, Datu Arayan, David Loughran / 30 min / Filipini / 2024.

Autohtona trans žena s Filipina Talaandig-Manobo suočava se s diskriminacijom i predrasudama, dok nastoji očuvati kulturu svog naroda i postati babaylan, queer šaman koji liječi dušu svijeta.

Usred razaranja zemlje njezinih predaka u Bukidnonu, ona kreće na put samospoznaje, preispitujući granice između duhovnog i tjelesnog, tradicije i identiteta.

U nasljeđu svojih predaka otkriva smisao postojanja i prihvaća svoju pravu sudbinu — postati duhovna nasljednica Baradiye.

petak 14/11/2025 u 20h

INTIMNE GEOGRAFIJE

1. Tell Her What Happened to Me / r. Pethrus Tibúrcio / 25 min / Brazil / 2024.

Bjegunac u bijegu. Neočekivani ples u galeriji. Luda noć ispunjena glazbom, smijehom i strašću. Ovo je Giùova uzbudljiva ljubavna priča s Danilom. Ili je barem tako doživljava Esther, cimerica i prijateljica, kroz čije se oči stvarnost i mašta stapaju u jednu priču.

U ovoj dirljivoj i senzualnoj romansi, brazilski redatelj Pethrus Tibúrcio istražuje granice pripovijesti i imaginacije, dok tijela s margine — puna snova, želja i straha od samoće — traže mjesto prihvaćanja u svijetu prepunom stereotipa.

2. Hold Me Close / r. Aurora Brachman, LaTajh Simmons-Weaver / 19 min / SAD / 2025.

Film istražuje jedinstvenu snagu i složenost veze između dviju queer crnih žena, Corinne i Tiane.

Kroz zvučne zapise koje su same snimale svakog dana tijekom jedne sezone, Corinne i Tiana proživljavaju cikluse radosti i boli, dijeleći svakodnevicu u svom zajedničkom domu.

Film, snimljen na super 16mm vrpci, prikazuje elegantne, intimne prizore njihova života, dok dokumentirani zvuk, sirov i iskren, otkriva dubinu, nježnost i istinu njihove ljubavi.

petak 21/11/2025 u 20h

URBANE ŽELJE

1. Saigon Kiss / r. Hồng Anh Nguyễn / 22 min / Vijetnam, Njemačka, Australija / 2024.

Mơ luta kroz gužvu i kaos ulice, pokušavajući izbjeći neželjeni poziv. Na rubu sajgonske ceste, u moru zvukova i svjetla, susreće Vicky, čiji je motor iznenada zastao.

U tom snažnom, gotovo sudbinskom susretu, između dvije mlade queer žene na bučnim ulicama Sajgona, rađa se trenutak napetosti, nježnosti i neizgovorene čežnje.

2. Pigeons are dying, when the city is on fire / r. Stavros Markoulakis / 21 min / Grčka, Nizozemska / 2023.

Na najtopliji dan u godini, dvojica mladića slučajno se susreću. Nekoliko sati kasnije, jedan golub ostaje zarobljen s njima - u stanu, u tišini, u vrelini koja ne popušta.

Tijekom valova nesnosne žege, dok grad gori pod suncem, svi - ljudi, životinje, srca - sanjaju o bijegu.

petak 28/11/2025 u 20h

HIV/AIDS: REZISTENCIJA & KONEKCIJA

1. Beat goes on / r. Shanti Avirgan / 9 min / SAD / 2019.

Ovaj arhivski film nudi impresionistički portret Keitha Cylara (1958.–2004.), aktivista za smanjenje štete i prava na stanovanje, suosnivača organizacije Housing Works i središnje figure pokreta AIDS Coalition To Unleash Power (ACT UP) NY.

Cylar je junak koji je “u roku od pet minuta znao prijeći put od suradnje s vladom, do prijetnji vladi, pa do toga da ju pobijedi.“

Oživljavanjem i međusobnim isprepletanjem arhivskih snimki Cylarevih riječi i djela, ovaj kratki film sažima dio osobne karizme, političke pronicljivosti i neustrašivosti koja je obilježila njegov aktivizam.

2. Congratulations Dx! / r. Mark Felix Ebreo / 20 min / Filipini / 2023.

Nakon što je primio potvrdu da testiranje krvi nije utvrdilo zarazu virusom HIV-a, Dexter se napokon pojavljuje na zabavi svojih prijatelja i ponovno se povezuje s njima. Njegov iznenadni i dugi nestanak prouzročen strahom od nesagledivih posljedica zločudne bolesti, lišilo ga je važnih trenutaka, bliskosti i svima potrebne ljubavi.

petak 05/12/2025 u 20h

OBITELJSKE VEZE

1. I am Flower / r. Ariel Victor Arthanto / 13 min / Njemačka / 2024.

Ekscentrični umjetnik i ponosnI cvjećar provodi posljednji dan u cvjetnom spa centru sa svojom majkom, prije svog završnog performansa.

On se potpuno pretvara u cvijet, a tu odluku njegova majka teško prihvaća. Tog posljednjeg dana, između pretjeranih tretmana i navodne opuštenosti, njih dvoje pokušavaju razgovarati - ploveći između tuge i ljubavi.

2. My Therapist Said, I Am Full of Sadness / r. Monica Thedja / 22 min / Njemačka, Indonezija / 2024.

Tijekom tri godine terapije, redatelj propituje što znači biti u potpunosti prihvaćen i voljen. Kopajući po obiteljskim arhivima, isprepliće dvije stvarnosti: onu biološke, duboko kršćanske indonezijske obitelji, i onu odabrane queer obitelji u Berlinu.

Kroz sjećanja, snimke i tihe trenutke pomalja se pitanje koje nadilazi granice kultura i tijela - možemo li zaista biti voljeni onakvi kakvi jesmo?

petak 12/12/2025 u 20h

DUHOVI & SNOVI

1. The Devil Light / r. Gervasio Canda, Paula Boffo, Patricio Plaza / 11 min / Argentina, Kanada / 2025.

Karizmatični gradski rejver, na putu prema zabavi usred argentinske Pampe, doživljava neobičnu nesreću na cesti. Sklanja se u tajanstvenu seosku trgovinu, gdje ga primaju dvoje osebujnih mještana. No kako noć odmiče, Martínova paranoja raste, a granica između stvarnosti i halucinacije počinje nestajati.

Iz tame se bude uznemirujuće vizije, a ono što je počelo kao bijeg, pretvara se u sukob sa silama nadnaravnoga koje vrebaju u noći.

2. Oceanina / r. Valentin Noujaïm / 24 min / Francuska / 2024.

Francusko-libanonski mladić od majke doznaje da je preminuo stariji susjed, o kojem su se zajedno brinuli. Provalivši u njegov stan, on nailazi na stare videozapise i uspomene - fragmente života obilježenog boli i prkosom: izgubljenim ljubavnikom koji je preminuo od posljedica AIDS-a, te sjećanjima na Pan-afrički festival u Alžiru 1969. godine, koji je imao priliku doživjeti iz prve ruke.

Kako uranja u te slike i glasove prošlosti, sve više biva opčinjen, prožet, preobražen - u njemu se rađa nova slika samoga sebe. Mjesta borbe postaju i mjesta snova.

Program filmskih projekcija u okviru qRUŽOK-a dio je programske linije qRADIONICE kolektiva queerANarchive koja se realizira uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija RH, Hrvatskog audiovizualnog centra i Grada Splita. Rad kolektiva queerANarchive financijski podržava Zaklada Kultura nova.