Filmska pljačka na dalmatinskom otoku: "Ljudi su bježali u panici, nestao pozamašan iznos"

Na Viru je opljačkan kombi security službe tijekom utorka popodne. Zaštitari su vozilo ostavili nezaključano, a onda se iza kombija pojavio crni Mercedes njemačkih registarskih oznaka, iz kojeg su izišla dvojica muškaraca.

"Jedna žena je vidjela da kradu, povikala ‘pljačka!’ i pokušala im zapriječiti put. No, oni su nagazili gas i punom brzinom probili kroz štandove, razbivši ih u bijegu. Ljudi su bježali u panici, prizor je izgledao kao scena iz filma", opisao je jedan od očevidaca.

Kako doznaje Zadarski list, navodno se radi o pozamašnom iznosu. Na mjestu događaja ubrzo se pojavila policija, a iznad je kružio i helikopter.

Kako je potvrdila PU zadarska, u tijeku je kriminalističko istraživanje.