Filip Jurišić treći na međunarodnoj regati na Kanarskim otocima

Jedriličar splitskog Mornara, Hvaranin Filip Jurišić, ostvario je odličan rezultat osvojivši treće mjesto na međunarodnoj regati Playa Blanca Sailing Series, održanoj na Kanarskim otocima.

Natjecanje koje se jedrilo uz obalu Lanzarotea ujedno je bila posljednja regata u ovoj godini, a hrvatski olimpijac završio je na postolju iza Nijemca Phillippa Buhla i Mađara Jonatana Vadnaija.

Regata je bila važan dio Jurišićevih priprema za nastavak sezone i nadolazeće međunarodne izazove. Već početkom siječnja on i njegov tim ponovno se vraćaju na Kanare, gdje će nastaviti s intenzivnim treninzima.

„Nastavljamo s još jednim razdobljem treninga sve do početka veljače, kada se selimo u Portugal i Palmu de Mallorcu, gdje nas očekuje prva regata Svjetskog kupa“, izjavio je Filip Jurišić.

Ostvarenim plasmanom Jurišić je još jednom potvrdio stabilnu formu i dobar smjer priprema uoči najvažnijih natjecanja u novoj sezoni.