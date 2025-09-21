Filip Jurišić pridružio se najboljim svjetskim jedriličarima na velikom finalu The Ocean Race Europe 2025

Nakon pet tjedana jedrenja i 4.500 nautičkih milja, jedna od najprestižnijih svjetskih regata, The Ocean Race Europe 2025, doživjela je svoju veliku završnicu u Boki Kotorskoj. Pobjedu je odnio francuski IMOCA tim Biotherm, ispred tima Paprec Arkéa i Team Holcim PRB, a veliko finale privuklo je i proslavljene olimpijske jedriličare Filipa Jurišića i Milivoja Dukića.

Ukupno sedam IMOCA ekipa dovelo je uzbudljivu utrku do same završnice, u Boku kotorsku. Francuski IMOCA tim Biotherm osvojio je prvo mjesto s 55 bodova, dok je druga pozicija pripala timu PaprecArkéas 40 bodova. Treći je završio Team Holcim PRB s 38,5 bodova, a na četvrtom mjestu našao se Team Malizia s 27 bodova. Peto mjesto zauzeo je AllagrandeMapei Racing s 26 bodova, šesto Be Water Positives 18 bodova, dok je sedmi bio Team Amaalas 9 bodova.

Najboljim svjetskim jedriličarima pridružili su se i Filip Jurišić, hrvatski olimpijac, te njegov crnogorski kolega Milivoj Dukić, četverostruki olimpijac.Obojica su imali priliku isploviti na IMOCA jedrilicama i iz prve ruke doživjeti kako izgleda plovidba rutom koja je vodila od Sjevernog mora, preko Atlantika i Sredozemlja, sve do Jadrana.

„Jedriti na velikim brodovima poput IMOCE posebno je iskustvo, a osjećaj snage vjetra i brzine broda ostavljaju bez daha. Doći u Boku kotorsku i jedriti na ovim brodovima koje sam ranije gledao samo izdaleka zaista je nezaboravno“, izjavio je Filip Jurišić, jedriličar i prvi hrvatski olimpijac.

Milivoj Dukić, crnogorski četverostruki olimpijac, koji je bio na najbržoj jedrilici utrke, podijelio je svoje dojmove: „Osjetiti brzinu od 32 čvora je nevjerojatno, ali zahtijeva veliku koncentraciju i timski rad.“

Osim što su zaplovili s elitnim jedriličarima, Jurišić i Dukić svoje su priče podijelili i na glavnoj pozornici Ocean Live Parka. Pred publikom, u kojoj je bilo puno djece i mladih jedriličara, govorili su o svojim sportskim počecima, treninzima i putu do Olimpijskih igara i zaključili: „Želimo poslati poruku mladima da vjeruju u sebe i budu upornijer uspjeh dolazi s radom i predanošću.“