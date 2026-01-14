Close Menu

Filip Jurišić opet treći na Kanarima

Bravoooo

Jedriličar splitskog Mornara, Filip Jurišić, opet je ostvario zapažen rezultat na Kanarskom otočju. Na jakoj medjunarodnoj regati Playa Blanca na otoku Lanzarote u srijedu je osvojio treće mjesto u klasi ILCA 7.

Ispred Hvaranina Filipa Jurišića bili su Mađar Jonatan Vadnai i Finac Valtteri Uusitalo. Jurišić je sjajno treće mjesto na otoku Lanzarote osvojio i u prosincu prošle godine. Sve je to ohrabrenje u sklopu dugoročnih priprema za Olimpijske igre u Los Angelesu 2028.

Filip Jurišić je Hrvatsku u klasi ILCA 7 predstavljao i na Olimpijskim igrama u Parizu 2024.

