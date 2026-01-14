Filip Jurišić opet treći na Kanarima

Jedriličar splitskog Mornara, Filip Jurišić, opet je ostvario zapažen rezultat na Kanarskom otočju. Na jakoj medjunarodnoj regati Playa Blanca na otoku Lanzarote u srijedu je osvojio treće mjesto u klasi ILCA 7.

Ispred Hvaranina Filipa Jurišića bili su Mađar Jonatan Vadnai i Finac Valtteri Uusitalo. Jurišić je sjajno treće mjesto na otoku Lanzarote osvojio i u prosincu prošle godine. Sve je to ohrabrenje u sklopu dugoročnih priprema za Olimpijske igre u Los Angelesu 2028.

Filip Jurišić je Hrvatsku u klasi ILCA 7 predstavljao i na Olimpijskim igrama u Parizu 2024.