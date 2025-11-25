Close Menu

FIFA donijela važnu odluku za ždrijeb SP-a. Evo što to znači za Hrvatsku

Ključna nova informacija
Luka Modrić

Reprezentacije koje su se kvalificirale na Svjetsko prvenstvo 2026. u petak, 5. prosinca, saznat će svoj put prema finalu koje se igra 19. srpnja u New Yorku. FIFA je potvrdila službene procedure za završni ždrijeb koji će se održati u Washingtonu, a konačni raspored utakmica s točnim terminima i stadionima bit će objavljen dan kasnije, u subotu, 6. prosinca, piše službena stranica FIFA-e.

Manje od 200 dana uoči početka prvog Svjetskog prvenstva s 48 reprezentacija, definirana su pravila za formiranje 12 skupina s po četiri momčadi. Svečanost ždrijeba okupit će trenere i dužnosnike svih sudionika u prestižnom Centru za scenske umjetnosti John F. Kennedy, gdje će saznati svoje protivnike u grupnoj fazi.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Što to znači za Hrvatsku?

Ključna nova informacija je ta da će sve reprezentacije koje izbore mjesto na SP-u preko baraža biti smještene u četvrti šešir. Dosad su postojale dvije opcije. Prva je bila upravo ta, dok je druga bila ona da bi FIFA reprezentacije iz dodatnih kvalifikacija smjestila u jakosne skupine koje odgovaraju koeficijentu najjače reprezentacije u pojedinom kvalifikacijskom putu, piše Index.

Primjerice, momčad koja prođe kvalifikacijski put u kojem su Italija, Sjeverna Irska, Wales i BiH, zauzela bi mjesto u drugoj jakosnoj skupini zbog Italijinog koeficijenta. No, do toga nije došlo.

Hrvatska je ostala u drugom šeširu, što znači da u skupini neće moći igrati protiv reprezentacija Maroka, Kolumbije, Urugvaja, Švicarske, Japana, Senegala, Irana, Južne Koreje, Ekvadora, Austrije i Australije. Da se FIFA odlučila za drugonavedenu opciju, onda bi Austrija i Australija bili u trećem potu, dok bi njihovo mjesto zauzele reprezentacije pobjednice europskih kvalifikacijskih puteva u kojima su Italija i Danska.

Sustav ždrijeba i jakosne skupine

Domaćini Kanada, Meksiko i SAD automatski su smješteni u prvu jakosnu skupinu. Preostalih 39 kvalificiranih momčadi, zajedno s mjestima rezerviranim za pobjednike doigravanja, raspoređeno je u četiri jakosne skupine s po 12 reprezentacija prema FIFA-inoj ljestvici objavljenoj 19. studenog 2025.

Šešir 1: Kanada, Meksiko, SAD, Španjolska, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Nizozemska, Belgija, Njemačka

Šešir 2: Hrvatska, Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švicarska, Japan, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador, Austrija, Australija

Šešir 3: Norveška, Panama, Egipat, Alžir, Škotska, Paragvaj, Tunis, Obala Bjelokosti, Uzbekistan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Afrika

Šešir 4: Jordan, Zelenortski Otoci, Gana, Curaçao, Haiti, Novi Zeland, Pobjednik europskog doigravanja A, B, C i D, Pobjednik Interkontinentalnog doigravanja 1 i 2

Ždrijeb će započeti izvlačenjem svih momčadi iz prve jakosne skupine u skupine od A do L, nakon čega će se istim redoslijedom nastaviti s izvlačenjem iz preostale tri skupine.

Ograničenja pri ždrijebanju

Kao zemlje domaćini, Kanada, Meksiko i SAD bit će označeni kuglicama različitih boja te će biti unaprijed dodijeljeni na pozicije A1 (Meksiko), B1 (Kanada) i D1 (SAD), sukladno rasporedu objavljenom ranije. Preostalih devet najbolje rangiranih momčadi iz prve skupine bit će automatski smješteno na prvu poziciju u skupini u koju budu izvučeni.

Kako bi se osigurala natjecateljska ravnoteža, četiri najbolje rangirane reprezentacije svijeta bit će raspoređene na različite strane ždrijeba. Najbolje rangirana momčad (Španjolska) i drugoplasirana (Argentina) bit će izvučene u suprotne dijelove kostura, a isto pravilo vrijedit će i za treću (Francuska) i četvrtu (Engleska) reprezentaciju. Time se osigurava da se, pod uvjetom da osvoje svoje skupine, ne mogu susresti prije samog finala.

Također, u pravilu u istoj skupini ne može biti više od jedne reprezentacije iz iste konfederacije. Iznimka je UEFA, koja ima 16 predstavnika, pa svaka skupina mora imati najmanje jednu, a najviše dvije europske momčadi.

Dodjela utakmica stadionima i terminima

Iako će ždrijeb odrediti tko će s kim igrati u grupnoj fazi, ažurirani raspored utakmica, koji uključuje točan stadion i vrijeme početka za svaki susret, bit će potvrđen dan kasnije, u subotu, 6. prosinca. Ovaj proces osmišljen je kako bi se osigurali najbolji mogući uvjeti za sve momčadi, ali i kako bi se navijačima diljem svijeta omogućilo da prate svoje reprezentacije u optimalnim terminima, uzimajući u obzir različite vremenske zone.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0