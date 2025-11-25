FIFA donijela važnu odluku za ždrijeb SP-a. Evo što to znači za Hrvatsku

Reprezentacije koje su se kvalificirale na Svjetsko prvenstvo 2026. u petak, 5. prosinca, saznat će svoj put prema finalu koje se igra 19. srpnja u New Yorku. FIFA je potvrdila službene procedure za završni ždrijeb koji će se održati u Washingtonu, a konačni raspored utakmica s točnim terminima i stadionima bit će objavljen dan kasnije, u subotu, 6. prosinca, piše službena stranica FIFA-e.

Manje od 200 dana uoči početka prvog Svjetskog prvenstva s 48 reprezentacija, definirana su pravila za formiranje 12 skupina s po četiri momčadi. Svečanost ždrijeba okupit će trenere i dužnosnike svih sudionika u prestižnom Centru za scenske umjetnosti John F. Kennedy, gdje će saznati svoje protivnike u grupnoj fazi.

The Final Draw for the FIFA World Cup 2026 is almost here 🙌 Find out everything you need to know ahead of 5 December 👇

Što to znači za Hrvatsku?

Ključna nova informacija je ta da će sve reprezentacije koje izbore mjesto na SP-u preko baraža biti smještene u četvrti šešir. Dosad su postojale dvije opcije. Prva je bila upravo ta, dok je druga bila ona da bi FIFA reprezentacije iz dodatnih kvalifikacija smjestila u jakosne skupine koje odgovaraju koeficijentu najjače reprezentacije u pojedinom kvalifikacijskom putu, piše Index.

Primjerice, momčad koja prođe kvalifikacijski put u kojem su Italija, Sjeverna Irska, Wales i BiH, zauzela bi mjesto u drugoj jakosnoj skupini zbog Italijinog koeficijenta. No, do toga nije došlo.

Hrvatska je ostala u drugom šeširu, što znači da u skupini neće moći igrati protiv reprezentacija Maroka, Kolumbije, Urugvaja, Švicarske, Japana, Senegala, Irana, Južne Koreje, Ekvadora, Austrije i Australije. Da se FIFA odlučila za drugonavedenu opciju, onda bi Austrija i Australija bili u trećem potu, dok bi njihovo mjesto zauzele reprezentacije pobjednice europskih kvalifikacijskih puteva u kojima su Italija i Danska.

Sustav ždrijeba i jakosne skupine

Domaćini Kanada, Meksiko i SAD automatski su smješteni u prvu jakosnu skupinu. Preostalih 39 kvalificiranih momčadi, zajedno s mjestima rezerviranim za pobjednike doigravanja, raspoređeno je u četiri jakosne skupine s po 12 reprezentacija prema FIFA-inoj ljestvici objavljenoj 19. studenog 2025.

Šešir 1: Kanada, Meksiko, SAD, Španjolska, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Nizozemska, Belgija, Njemačka

Šešir 2: Hrvatska, Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švicarska, Japan, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador, Austrija, Australija

Šešir 3: Norveška, Panama, Egipat, Alžir, Škotska, Paragvaj, Tunis, Obala Bjelokosti, Uzbekistan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Afrika

Šešir 4: Jordan, Zelenortski Otoci, Gana, Curaçao, Haiti, Novi Zeland, Pobjednik europskog doigravanja A, B, C i D, Pobjednik Interkontinentalnog doigravanja 1 i 2

Ždrijeb će započeti izvlačenjem svih momčadi iz prve jakosne skupine u skupine od A do L, nakon čega će se istim redoslijedom nastaviti s izvlačenjem iz preostale tri skupine.

It's 10 days until the World Cup draw, and still no official info from FIFA on the Draw Procedures. Many things will be determined by that document, but the key one is the seeding of PO teams:

▪️Option 1⃣: all PO teams in Pot 4

▪️Option 2⃣: seed PO teams based on the ranking of… pic.twitter.com/MgH3wdZ5qE — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 25, 2025

Ograničenja pri ždrijebanju

Kao zemlje domaćini, Kanada, Meksiko i SAD bit će označeni kuglicama različitih boja te će biti unaprijed dodijeljeni na pozicije A1 (Meksiko), B1 (Kanada) i D1 (SAD), sukladno rasporedu objavljenom ranije. Preostalih devet najbolje rangiranih momčadi iz prve skupine bit će automatski smješteno na prvu poziciju u skupini u koju budu izvučeni.

Kako bi se osigurala natjecateljska ravnoteža, četiri najbolje rangirane reprezentacije svijeta bit će raspoređene na različite strane ždrijeba. Najbolje rangirana momčad (Španjolska) i drugoplasirana (Argentina) bit će izvučene u suprotne dijelove kostura, a isto pravilo vrijedit će i za treću (Francuska) i četvrtu (Engleska) reprezentaciju. Time se osigurava da se, pod uvjetom da osvoje svoje skupine, ne mogu susresti prije samog finala.

Također, u pravilu u istoj skupini ne može biti više od jedne reprezentacije iz iste konfederacije. Iznimka je UEFA, koja ima 16 predstavnika, pa svaka skupina mora imati najmanje jednu, a najviše dvije europske momčadi.

Dodjela utakmica stadionima i terminima

Iako će ždrijeb odrediti tko će s kim igrati u grupnoj fazi, ažurirani raspored utakmica, koji uključuje točan stadion i vrijeme početka za svaki susret, bit će potvrđen dan kasnije, u subotu, 6. prosinca. Ovaj proces osmišljen je kako bi se osigurali najbolji mogući uvjeti za sve momčadi, ali i kako bi se navijačima diljem svijeta omogućilo da prate svoje reprezentacije u optimalnim terminima, uzimajući u obzir različite vremenske zone.