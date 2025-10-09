Festival za djecu: Radionica za djecu, izložba i besplatan ulaz u Meštrovićev muzej u Splitu

Festival „Split za djecu“ je kulturno-zabavna manifestacija namijenjena djeci i njihovim obiteljima, roditeljima i skrbnicima, bakama i djedovima. Festival je pokrenut 2024. godine, a drugo izdanje će se održati od 10. do 12. listopada diljem grada Splita. Program obuhvaća više od 50 besplatnih aktivnosti, a Muzeji Ivana Meštrovića i drugu godinu za redom sudjeluju s programima.

Ovogodišnji program uključuje radionicu „Meštri u drvu“ za uzrast školske djece koja će biti održana u subotu, 11. listopada, s početkom u 10 sati u Meštrovićevim Crikvinama-Kaštilcu. Bit će to prigoda da se djeca upoznaju s tehnikom rada u drvu i pristupe izradi plitkih reljefa kakve mogu vidjeti u crkvi sv. Križa u Kaštilcu kojima je autor Ivan Meštrović. Sudjelovanje je besplatno, a prijave se šalju e-mailom na adresu: iris.marinovic@mestrovic.hr, a trebaju sadržavati dob djeteta, ime i prezime roditelja, kontakt mobitel i e-mail roditelja.

Osim toga, u Atelijeru za glinu u vrtu Galerije Meštrović bit će postavljena izložba dječjih radova „Obožavam Meštrovića“. Izložba je plod dugogodišnje suradnje, a ovom prigodom bit će izloženi radovi 23 djeteta vrtićke dobi Dječjeg vrtića Radost, područnog objekta Veseli patuljci iz skupine Leptirići, nastalih u sklopu projekta „To sam ja“, čije su mentorice projekta Mila Cvrlje, Nikolina Ožić-Paić i Antea Bule. Izložba donosi radove nastale na radionicama održanim kroz pedagoške programe u Muzejima Ivana Meštrovića koje vodi viša kustosica Iris Marinović, koja je s Milom Cvrlje autorica izložbe.

Cilj Festivala za djecu je osigurati dostupnost programa djeci i obiteljima, a Muzeji Ivana Meštrovića tim povodom tijekom vikenda 11. i 12. listopada daruju gratis ulaz obiteljima.