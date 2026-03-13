Festival Vino Dalmacije okupio vinare i ljubitelje vina u Splitu: Najvažniji susret vinara predstavlja ono najbolje iz Dalmacije

Najvažniji događaj posvećen dalmatinskim vinima ovog vikenda je stigao u Split. Festival Vino Dalmacije održava se 13. i 14. ožujka u prostoru AC Hotela by Marriott Split, a riječ je o godišnjem susretu vinara, ugostitelja, trgovaca i sommeliera koji žele upoznati najvažnija vina regije uoči turističke sezone, ali i ljubitelja vina koji na jednom mjestu žele kušati različita vina i pronaći nove favorite.

Kao i svake godine, na festivalu se predstavljaju vinari iz cijele Dalmacije, što posjetiteljima daje jedinstvenu priliku kušati najvažnije sorte regije poput plavca malog i pošipa, ali i brojne druge dalmatinske sorte.

Uz promenadno kušanje, na festivalu se održava i program sedam vinskih radionica koje vode renomirani sommelieri i vinski stručnjaci.

Festival je otvoren danas u 13 sati.

"Sve vas srdačno pozdravljam u ime Hrvatske gospodarske komore. Dobro je da smo se okupili u ovakvom broju i u ovom terminu. Ispred nas su uskrsni blagdani koji su uvertira i test uspješnosti turističke sezone. Uspješna sezona, pogotovo sada kada smo se opredijelili za cjelogodišnji turizam, ne postoji bez snažne vinarske ponude. Nije bilo dobro prošle godine da se u špici sezone zbog cijene vina optužuju ugostitelji, da se poziva na bojkot i da se govori kako neki ugostitelji nabijaju cijene. Treba biti svjestan da nam se takve stvari mogu razviti o glavu jer naša konkurencija – Italija, Španjolska i Francuska, vinske velesile – ne spava. U Hrvatskoj se moraju piti hrvatska vina i na tome moramo raditi. Godišnje nam nedostaje 30 milijuna litara i moramo raditi na racionalnom formiranju cijena jer naša vina moraju biti konkurentna i moramo ponuditi pravu kvalitetu za novac. Vjerujem da će vina i danas opravdati naša očekivanja. Ono što je posebno kod Dalmacije su brojni lokaliteti i sortne specifičnosti te činjenica da ste uspjeli reanimirati stare sorte. Sljedeće godine našu vinarsku scenu predstavljamo na jednoj od najprestižnijih vinskih scena u Francuskoj", pozdravio je prisutne Dragan Kovačević, potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore.

"Zadovoljstvo mi je pozdraviti vas u ime potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede te u moje osobno ime na otvorenju Festivala vina u našem Splitu. Cilj je povezivanje proizvođača i potrošača, samog tržišta, uoči nadolazeće sezone. Ministarstvo će nastaviti ulagati u dalmatinska vina kako na domaćem, tako i na inozemnom tržištu. Ministarstvo je u zadnje dvije godine u vina uložilo više milijuna eura, a nastavit ćemo raditi na tome da se sve više ulaže u vinarstvo. Želim vam dobru godinu, dobar urod i vina na ponos cijeloj Hrvatskoj", kazala je Duška Mia Franić, ravnateljica Uprave za financijske poslove i javnu nabavu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

"Hvala na dolasku, a prvenstveno hvala našim vinarima. Festival je centralno mjesto našeg okupljanja gdje pokazujemo snagu našeg vina. Radimo veliku lepezu vina i dalmatinsko vinarstvo je u usponu koje će, nadamo se, i dalje rasti. Hvala sponzorima i našoj ekipi, kao i hotelu Mariott koji nam je domaćin. Nadam se da ćete uživati u vinima i druženju", pozdravio je Ivan Miloš, direktor vinarije Miloš i predsjednik Udruge vinara Dalmacije.

Film Tomislava Krnića i nagrada Miljenko Grgić

U sklopu otvorenja obilježila se 10. obljetnica smrti Zlatana Plenkovića, jednog od pionira modernog dalmatinskog vinarstva. Tom prigodom prikazan je kratki film „Ostavština legende“ autora Tomislava Krnića, snimatelja i dokumentarista poznatog po serijalu Dulum zemlje. Film donosi osobni pogled na Plenkovićev život, njegovu viziju i nasljeđe koje je trajno obilježilo razvoj vina s južnih padina Hvara.

Uslijedila je dodjela nagrada Miljenko Grgić, priznanje za izniman doprinos razvoju dalmatinskog vinarstva i međunarodnoj afirmaciji regije.

Nagrada je ove godine uručena našem poznatom enologu i agronomu Davoru Mitroviću, koji je karijeru započeo upravo kod Zlatana Plenkovića u Svetoj Nedjelji. Trenutno surađuje s vinarijama diljem Dalmacije, a vina nastala tijekom suradnje redovno osvajaju razne nagrade.

"Kao deklarirani introvert, puno bolje se snalazim u tišinu i miru vinarija nego ovdje pred vama s mikrofonom u ruci. Kad su me kontaktirali i šokirali me da sam dobitnik ove nagrade, znao sam da nema druge nego da moram nadići svoja ograničenja i doći ovdje i zahvaliti svima koji su prepoznali moj trud koji traje već - ili tek - pola mog životnog vijeka. Hrvatska je zemlja bogata autohtonim sortama vinove loze, od čega na Dalmaciju otpada više od pola svih sorti. Želim svima nama da nam uđe u glavu da to bude naša snaga, naša prepoznatljivost i naše zajedništvo. Osim toga, trenutno živimo u vinarskom paradoksu gdje su naša vina sve bolja, ali površine vinograda padaju. Ovdje su predstavnici Vlade, i nadam se da ćemo taj trend uspjeti preokrenuti, pogotovo kad vidim veliki broj novih, mladih lica", emotivno je kazao Mitrović.

Nagrada Miljenko Grgić za životno djelo posthumno je dodijeljena Zlatanu Plenkoviću, a u ime oca nagradu je primio njegov sin Nikola.

"Teško mi je pričati, emotivno mi je sve ovo. Drago mi je uzeti ovu nagradu za Zlatana koji nažalost više nije s nama. Puno toga je postigao i zbog njega je puno ljudi krenulo u ovaj posao. Nadam se da će se saditi još vinograda, i da će ponukani Zlatanom sve više ljudi krenuti u vinogradarstvo, i da ćemo imati sve bolja vina jer je Hrvatska jedna od 10 najboljih u svijetu za proizvodnju vina", kazao je Nikola Plenković.