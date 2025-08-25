Festival u Benkovcu nastavlja se nakon incidenta: Večeras gostuje poznati zadarski profesor

Festival “Nosi se Benkovac” nastavlja se prema planu unatoč nedavnom incidentu na otvorenju. Organizatori ističu da je naglasak na umjetničkom i diskurzivnom programu, a publiku očekuju značajna imena domaće kulturne scene.

25. kolovoza – Ako ne znaš što je bilo

Na platou iza Gradske knjižnice u 21 sat prikazuje se dokumentarni film Mirotvorac Ivana Ramljaka, ovogodišnji dobitnik Zlatne arene u Puli, koji tematizira ubojstvo Josipa Reihla Kira. U 22 sata slijedi Diskurzivni relej na temu državnih i paradržavnih provokacija zločina, uz sudjelovanje Emira Imamovića Pirkea, Ramiza Huremagića i Marka Vučetića.

28. kolovoza – Rat upisan u tijelo

Večer počinje u 20 sati razgovorom književnica Staše Aras i Sofije Kordić o romanima “Suhozid” i “Hipofiza u Egzilu”, uz moderaciju Dunje Gusić. Slijedi kratki dokumentarni film Divlje cvijeće Karle Crnčević (21.20), a u 22 sata prikazuje se doku-igrani film Dečko iz kraja Jelene Jureše. Program završava Diskurzivnim relejom u kojem Barbara Matejčić i Melita Vrsaljko raspravljaju o ratnoj fotografiji, društvenim krizama i ulozi novinarstva.

29. kolovoza – Istina je voda duboka

U 21 sat na programu je predstava Teatra &td Mrzim istinu u režiji Olivera Frljića. Nakon izvedbe održava se Diskurzivni relej “Istinom protiv nasilja!”, uz sudjelovanje Nataše Govedić, Marka Vučetića i članova glumačkog ansambla.

Festival organizira Teatro VeRRdi u suradnji s udrugom Vlajter-ego Benkovac, a financijski ga podržavaju Ministarstvo kulture i medija RH, Zadarska županija, Grad Benkovac i Zaklada Kultura nova.