FESTIVAL FOTOGRAFIJE Prijavite se na fotonatječaj "KRIZA"

Fotoklub Split nakon trogodišnje pauze još jednom organizira festival fotografije, "Split Format", a ovogodišnja tema festivala je KRIZA (njemački Krise < latinski crisis: prosudba < grčki ϰρίσıς: odluka). Festival će se održati od 27. studenog do 13. prosinca, a do 15. studenog su otvorene prijave na fotonatječaj.

JAVNI POZIV – FOTO NATJEČAJ "KRIZA"

“Kada govorimo o krizi, najčešće ju shvaćamo kao dubok, sveobuhvatan poremećaj u životu pojedinca ili funkcioniranju društva sa snažnim i više ili manje teškim posljedicama ili kao prijelomno, prolazno teško stanje (društvena kriza, politička kriza, ekonomska kriza). Pogledamo li samo činjenicu da je festival "Split Format" bio na pauzi zadnjih nekoliko godina, netko bi naslutio da je to posljedica takozvane "korona-krize" – i bio bi u pravu.

Kako se razvila izvanredna zdravstvena situacija koja je pogodila čitavi svijet, tako se to odrazilo i na kulturna događanja, njihovu organizaciju i njihovo financiranje. Jedna kriza je za sobom dovela drugu, a osim toga što su nam tim krizama ugroženi i zdravlje i socijalizacija, u kritično stanje došli su i mirovni odnosi između država. Ratno stanje potaknulo je migracije, a danas ti ljudi traže utočište i u Splitu, gradu koji je već na lošem glasu kao grad u kojem je nemoguće riješiti stambeno pitanje zbog prenaseljenosti i gentrifikacije. Još jedna kriza na pomolu.

Prisjetimo se i naglog poskupljenja goriva i osnovnih namirnica, inflacije, promjene valuta, podizanja ionako nezamislivo visokih cijena nekretnina… Jasno je kako je svaka pora društva poremećena i zahvaćena nestabilnošću. U ovoj mreži satkanoj od kaosa i straha, nalazi se čovjek: fragilan, sićušan, ionako već predodređen za krizu identiteta, krizu srednjih godina ili kakvu drugu osobnu krizu.

Čini se kako se nalazimo na višeslojnom karmičkom udaru vlastite postmodernističke evolucije, a univerzalnost ovogodišnje teme "Split Formata" (KRIZA) otvara vrata za različite interpretacije ovog oceana izazova pred kojima se nalazi čovječanstvo.U kineskom jeziku se kriza prikazuje dvama simbolima (Wei Ji 危机), od kojih jedan označava ‘opasnost’, a drugi ‘priliku, prekretnicu’.

Upravo u ovakvim vremenima, umjetnost predstavlja važan put kojim dolazimo do osobnog i društvenog boljitka. Umjetnost je ta koja nas podsjeća na to da nismo sami i da dijelimo to univerzalno ljudsko iskustvo te kroz umjetnost kanaliziramo duboke osjećaje i procesuiramo iskustva, povezujemo se te naposljetku stvaramo utjecaj na čitavo društvo. Zato Vas pozivamo da se s vašim radovima prijavite na natječaj i prikažete vlastitu interpretaciju teme koja obuhvaća sve sfere društvenog života, ali i onog vašeg, intimnog.” – Katarina Duplančić, mag. educ. hist. art.

Fotografski natječaj "KRIZA" je javan i otvoren za sve profesionalne i amaterske fotografe i ljubitelje fotografije iz Hrvatske i inozemstva. Natječaju mogu pristupiti sve osobe koje su navršile 18 godina prije objave natječaja. Pristup temi je slobodan uz poštivanje osnovne ideje natječaja. Svaki autor/autorica može poslati neograničen broj prijava. Svaka prijava mora uključivati 10 do 15 fotografija koje su povezane s temom ovogodišnjeg festivala.

Više o festivalu i fotonatječaju potražite na službenoj stranici www.splitformat.com.

Split Format financiraju i sponzoriraju: Turistička zajednica grada Splita, Grad Split, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Pixsell foto i video agencija, City Center one Split, Pipi, Hotel and Health Marvie, Dalmacija Danas i split.com.hr.