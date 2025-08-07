Fatalni sudar kod Šibenika: Policija kazneno prijavila 62-godišnjaka, završio je iza rešetaka!

U ponedjeljak, 4. kolovoza oko 10,50 sati u Šibeniku na državnoj cesti D-8 dogodila se prometna nesreća u kojoj je 50-godišnji vozač osobnog vozila smrtno stradao.

Prometna nesreća se dogodila na način da 62-godišnjak upravljajući teretnim vozilom šibenskih registarskih oznaka, krećući se državnom cestom D-8 istočnom prometnom trakom zapadnog kolničkog traka, dolaskom do dijela kolnika s jednom prometnom trakom nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama i stanju kolnika (pad ceste do 8%), gustoći prometa (kolona vozila ispred njega), tako da može pravodobno zaustaviti svoje vozilo pred svakom zaprekom koju u konkretnim uvjetima može predvidjeti. Pri kočenju vozilom kreće više u lijevo, uslijed čega prednjim desnim dijelom vozila udara u zadnji lijevi dio teretnog vozila šibenskih registarskih oznaka, kojim je upravljao 21-godišnjak, a koji se u trenutku prometne nesreće kretao u istom smjeru ispred teretnog vozila. Uslijed sudara, teretno vozilo kojim je upravljao 62-godišnjak prelazi u prometnu traku namijenjenu vozilima iz suprotnog smjera gdje na zapadnoj prometnoj traci istočnog kolničkog traka dolazi do sudara prednjeg lijevog dijela njegovog vozila i prednjeg lijevog dijela osobnog automobila šibenskih registarskih oznaka, kojim je upravljao 50-godišnjak, a koje vozilo je od siline udara odbačeno unatrag, pri čemu udara u teretno vozilo zadarskih registarskih oznaka kojim je upravljao 47-godišnjak.

Od siline udara dolazi do rotacije osobnog vozila i ponovnog udara prednjim dijelom osobnog vozila u prednji dio teretnog vozila zadarskih registarskih oznaka, dok istovremeno teretni automobil kojim je upravlja 62-godišnjak, prednjim dijelom vozila udara u stražnji dio teretnog vozila zadarskih registarskih oznaka.

Pozvana policija, hitna i vatrogasci

Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici, kao i druge žurne službe.

Zbog zadobivenih ozljeda u prometnoj nesreći vozač u dobi od 50 godina preminuo je u Općoj bolnici u Šibeniku, dok su 62-godišnjaku konstatirane lakše tjelesne ozljede, a 47-godišnjaku lakše tjelesne s mogućnošću prekvalifijkacije u teže ozljede te je zadržan na daljnjem liječenju.

Na mjestu događaja očevidom je rukovodila zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku i stalni sudski vještak za promet.

Oglasila se policija

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici Postaje prometne policije su osumnjičenog 62-godišnjaka, u utorak, 5. kolovoza uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, predali pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko- kninske zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Izazivanje prometne nesreće.