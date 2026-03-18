Obožavana zvijezda danas slavi rođendan: Možete li prepoznati tko se krije iza ovog izgleda?

Jedna od najpoznatijih glumica mlađe generacije danas slavi rođendan.

Lily Collins publiku je osvojila ulogom u seriji Emily in Paris, gdje utjelovljuje šarmantnu Amerikanku u francuskoj prijestolnici. Upravo joj je taj projekt donio ogromnu popularnost i status modne i televizijske ikone.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Lily Collins (@lilyjcollins)

Danas je prepoznatljiva po tamnoj kosi i sofisticiranom stilu, no njezin izgled nije uvijek bio takav. Tijekom ranijih godina karijere često je mijenjala imidž.

Zanimljivo je da dolazi iz umjetničke obitelji, kći je slavnog glazbenika Phil Collins, ali je unatoč tome uspjela izgraditi vlastiti identitet u industriji zabave. Kroz različite uloge postupno je gradila karijeru, sve dok nije došla do projekta koji ju je lansirao među najtraženija imena.

Osim glumačkog talenta, često se ističe i svojim modnim odabirima. Njezina pojavljivanja na crvenom tepihu redovito privlače pažnju, a stil joj mnogi smatraju besprijekornim.

