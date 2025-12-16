Fani se oglasila: "Mislim da neću posjetiti Keruma u zatvoru"

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Predsjednik HGS-a i bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum nalazi se u zatvoru na Bilicama nakon što je izazvao prometnu nesreću i počinio niz prometnih prekršaja. Zbog svega se oglasila i njegova supruga Fani Kerum, koja je za Slobodnu Dalmaciju otvoreno govorila o situaciji i svojim reakcijama.

„Nije trebalo do toga doći, došlo je i gotovo sad... Ne bih puno išla u širinu. Ovo je bilo nepotrebno. Bio je bez vozačke i samim tim nije smio biti za volanom. Ima osobnog šofera na plaći koji ga vozi. Materijalna šteta je tisuću eura, curi se nije ništa dogodilo. No to ne pravda činjenicu da je bez vozačke i da je sjeo za volan. Nosit će se s posljedicama, tako je kako je“, rekla je Fani Kerum za Slobodnu Dalmaciju.

Dodala je kako u početku nije skrivala ljutnju, no da su se emocije s vremenom smirile.

„Kako ću se osjećat, imam troje malodobne djece i tinejdžera koji idu u školu. Nisam ljuta nego eto... Ljuta sam bila prvi tren, normalno da sam podivljala momentalno, ali sad više nisam ljuta. Mislila sam da do ovoga doći neće, ali eto došlo je“, kazala je.

Na pitanje planira li posjetiti supruga u zatvoru, odgovorila je kratko:

„Mislim da čak i neću, ali vidit ću.“