Expedia Group uvrstila Dalmaciju među top destinacije budućnosti

Expedia Group, jedna od vodećih globalnih turističkih platformi, objavila je najnovije izdanje svog godišnjeg izvješća Unpack ’26: Trendovi u putovanjima, u kojem je Dalmacija prepoznata kao jedna od najperspektivnijih i najinspirativnijih destinacija za buduća putovanja.

Dalmacija se našla među istaknutim destinacijama u sklopu trenda Set-Jetting 2026, koji prikazuje kako filmski i televizijski sadržaji mogu utjecati na odluke o turističkim putovanjima diljem svijeta. U toj je kategoriji Dalmacija predstavljena kao regija koja svojim vizualnim identitetom, povijesnim ambijentom i prirodnim ljepotama nastavlja privlačiti pozornost producenata, influencera, ali i što je najvažnije – samih putnika.

„Prepoznavanje Dalmacije kao atraktivne turističke regije svakako je snažna potvrda da prirodne ljepote, kulturna baština i autentična iskustva naše zemlje dopiru do publike diljem svijeta. Ovakva priznanja ne samo da povećavaju vidljivost Hrvatske na svjetskoj turističkoj karti, već i potvrđuju kako domaće destinacije uspješno odgovaraju na trendove, interese i navike suvremenih putnika, a osobito onih koji traže iskustva povezana s kulturom, prirodom, ali i lokacijama istaknutim u poznatim filmovima i serijama“, izjavio je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.

Trend Set-Jetting, koji je prisutan u Expediji od 2023. godine, posebno ističe destinacije koje su postale popularne zahvaljujući svojoj prisutnosti na malim i velikim ekranima i koje time postaju must-visit lokacije za globalne putnike.

Izvješće Unpack ’26 temelji se na podacima i analizama Expedia Grupe, uključujući rezultate međunarodnih istraživanja tržišta i ponašanja putnika, što ga čini jednim od najrelevantnijih vodiča za razumijevanje budućnosti u turizmu. Rezultati otkrivaju najnovije uvide u to kamo putnici putuju, gdje odsjedaju i što rade tijekom svojih putovanja.