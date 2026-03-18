Ex direktorica prvi put komentira poljubac s šefom koji je šokirao milijune: "Bio je lažljivac"

Kristin Cabot, žena koja je prošle godine postala viralna senzacija nakon što ju je kamera na koncertu Coldplaya uhvatila u prisnom trenutku sa šefom, gostovala je kod Oprah Winfrey kako bi progovorila o tom događaju. Cabot, koja je u međuvremenu dala otkaz na mjestu direktorice ljudskih resursa u tvrtki Astronomer, snimljena je prošlog srpnja na stadionu Gillette u Bostonu s tadašnjim izvršnim direktorom Andyjem Byronom.

Dok su Cabot i Byron razmjenjivali nježnosti, njihova lica pojavila su se na velikom ekranu, što je primijetio i pjevač Coldplaya Chris Martin.

"Ili imaju aferu ili su samo jako sramežljivi", dobacio je tada publici.

"Nismo učinili ništa pogrešno"

Mjesecima kasnije, Cabot je u intervjuu s Oprah Winfrey ustvrdila kako ona i Byron nisu učinili ništa pogrešno. Objasnila je da su u to vrijeme oboje bili rastavljeni od svojih partnera.

Prisjetila se i kako je na koncert stigla znajući da je ondje i njezin suprug, od kojeg se rastajala. "Kći mi je prije ulaska poslala poruku: 'Super, znači i ti i Andrew ste na Coldplayu.' Tako sam saznala da je i on tamo", ispričala je Cabot.

"Prošlo mi je kroz glavu hoće li biti neugodno ako me vidi s Andyjem. Pomislila sam na mogućnost da se sretnemo. Ali onda sam si rekla, pa na stadionu Gillette je 55 tisuća ljudi, mala je vjerojatnost da ću ga sresti", nastavila je. "Uostalom, ne bi bilo važno... bilo bi bolje da sam ga i srela. On zna koliko Andy i ja blisko surađujemo. Zna da smo i privatno odlazili na ručkove i pića. To je bilo u redu."

Cijena pogreške

Ovo nije prvi put da Cabot javno govori o incidentu. U prosincu je za New York Times izjavila kako je svjesna svoje pogreške, piše Index.

"Donijela sam lošu odluku, popila nekoliko pića i plesala te se neprimjereno ponašala sa šefom", rekla je tada. "Preuzela sam odgovornost i zbog toga se odrekla karijere. To je cijena koju sam odlučila platiti."

"Želim da moja djeca znaju da je u redu pogriješiti, čak i gadno zabrljati. Ali nitko ne bi trebao zbog toga dobivati prijetnje smrću", dodala je.

Bivša direktorica otkrila je i da se nakon incidenta nekoliko puta vidjela s Byronom, ali su zaključili da je najbolje svesti kontakt na minimum.