Evo tko će suditi susret Rijeke i Hajduka. Splićanima je sudio već dvaput ove sezone

Dočekali smo povratak domaćeg ligaškog nogometa, a saznali smo i tko će dijeliti pravdu na susretima 14. kola.

Utakmicu Slaven Belupa i Vukovara 1991 sudit će sudac Igor Pajač iz Sv. Ivana Zeline, kojem će to biti ukupno peta ovosezonska i treća utakmica nakon svojevrsnog povratka, dok će VAR sudac biti Ivan Vučković iz Zagreba.

Dinamu i Varaždinu sudit će sudac Patrik Pavlešić iz Duge Rese, dok će VAR sudac biti Ivan Bebek iz Rijeke, a utakmicu Osijek i Lokomotiva sudit će sudac Ivan Vukančić iz Benkovca, dok će VAR sudac biti Mario Zebec iz Cestice.

Utakmicu Rijeka - Hajduk, glavni derbi ovog kola, sudit će sudac Mateo Erceg iz Benkovca, dok će VAR sudac biti Ivan Matić iz Osijeka.

Erceg će Hajduku suditi treći put ove sezone. Sudio im je u pobjedi protiv Slaven Belupa na Poljudu, ali i na poljudskom porazu od Dinama. Rijeci će suditi prvi put ove sezone.

Utakmicu Gorica - Istra 1961 sudit će sudac Ante Čulina iz Zagreba, dok će VAR sudac biti Fran Jović iz Zagreba, piše Gol.hr.