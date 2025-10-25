Evo tko će osim Thompsona održati koncert u zagrebačkoj Areni ove godine

Iako je najviše pažnje privukla najava koncerta Marka Perkovića Thompsona, zagrebačka Arena do kraja godine donosi niz velikih glazbenih događaja — od popa i rocka, preko narodne i klasične glazbe, pa sve do spektakularnih međunarodnih nastupa.

Studeni će otvoriti Severina, koja 7. i 8. studenoga dolazi s koncertom pod nazivom Ja samo pjevam. Nakon njezinih nastupa, pozornicu Arene preuzimaju regionalna i svjetska imena. Crvena jabuka stiže 21. studenoga, Mile Kitić dan kasnije, dok će 26. studenoga publiku osvojiti slavni violinist André Rieu. Mjesec završava nastupom legendarnog Parnog Valjka 29. studenoga.

Uz glazbeni program, u Areni će se sredinom mjeseca održati i sportski događaji — Judo Zagreb Grand Prix 2025. od 14. do 16. studenoga te rukometni dvoboj RK Zagreba i SC Magdeburga 19. studenoga.

Prosinac donosi nastavak bogatog programa. Saša Matić održat će dva koncerta, 5. i 7. prosinca, u sklopu turneje Novi zvuk istih nota. Jedan od najiščekivanijih stranih nastupa bit će onaj Tilla Lindemanna, frontmena grupe Rammstein, koji u Zagreb dolazi 10. prosinca sa svojim solo projektom. Nakon njega, 13. prosinca na pozornicu se penju Tomislav Bralić i klapa Intrade, a 16. prosinca nastupit će Urban & 4 uz gudački kvartet. Godinu će zatvoriti Strauss Christmas Gala 23. prosinca, tradicionalni božićni glazbeni spektakl.

Između glazbenih nastupa publika će moći pratiti i rukometni susret RK Zagreba i Eurofarm Pelistera 3. prosinca, koji dodatno potvrđuje da Arena i ove zime ostaje jedno od najživljih mjesta u gradu.

Od Severine i Parnog Valjka, preko Tilla Lindemanna i Andréa Rieua, do dalmatinskih i božićnih klasika, zagrebačka Arena do kraja godine nudi program kakav zadovoljava gotovo svaki glazbeni ukus — i pokazuje da Zagreb i dalje ima veliko koncertno srce.