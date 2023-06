Evo što muhe rade kada slete na hranu

Vjeruje se da muhe potječu iz Azije, ali danas žive svugdje gdje žive ljudi, osim na Antarktiku i možda nekoliko otoka. One nikada nigdje ne idu same. U divljini i pustinji, gdje ljudi nema, nećete naći nijednu muhu.

No znate li zašto muhe zapravo trljaju svoje nožice? Odgovor je zato jer ih čiste. Naime, muhe imaju dlake po cijelom tijelu. Dlake na udovima im služe kao detektori za letenje, pronalaženje hrane i obavljanje ostalih stvari, i zato ih moraju držati čistima cijelo vrijeme. Dakle, trljaju ih svaki put kad im se ukaže prilika.

Udovi su im osjetljivi i služe za više stvari. Na njima imaju receptore okusa, tako da muhe zapravo mogu osjetiti okus nogama, prenosi N1.

Muhe ne mogu žvakati, pa su na dijeti koja se sastoji isključivo od tekućine. Ako je hrana koju su odabrale za sljedeći obrok čvrsta, imaju poseban ritual da je učine jestivom. Naime, muha povrati probavne sokove na svoju buduću hranu, a ti je sokovi razbiju na najsitnije komadiće koji se mogu popiti. Također, izbacivanjem tih sokova oslobađa se prostor u njihovim želucima za novu hranu.

Nisu bezopasne

Nije nepoznato da muhe često sjede na hrani. No, iako se mogu činiti bezopasnima, to baš i nije tako. Prvo, one prolijevaju probavne sokove na hranu, što je već dovoljno odvratno, a morate imati na umu i da muhe slijeću posvuda, i to ne uvijek na cvijeće, nego i svakakve grozote (trula hrana, kontejneri i ostalo). Dakle, njihovi udovi skupljaju sve mikrobe s tih mjesta. Kada muha sleti na hranu, ona prenosi sve te bakterije u vaš obrok. Neki od mikroba koje prenose mogu čak uzrokovati bolesti, poput kolere i tifusa.

Jednom je čak napravljen eksperiment da se pokaže što se tu zapravo događa. Bile su pripremljene dvije zdjele: u jednoj je bio crveni prah neke vrste začina, a u drugoj bijela riža. Muhe su migrirale iz zdjele začina u zdjelu s rižom i natrag. Ubrzo je riža bila prekrivena crvenim začinom. Sada zamijenite ovaj bezopasni začin nečim odvratnijim, a rižu svojom večerom.

Dakle, uvijek biste trebali pokriti hranu kako biste bili sigurni da muha ne prošeće po njoj ili još gore, ne pljune po njoj. No ne brinite ako muha uspije na sekundu sjesti na vaš sendvič prije nego što je otjerate. Nema potrebe da ga bacate, ako ste brzo reagirali, sigurni ste. Također, stručnjaci kažu da prosječno zdrav čovjek ima dovoljno jak imunološki sustav da odbije parazite.

Iako su muhe odvratne i dosadne, one su ipak i korisne jer oprašuju cvjetove. Također, da muhe ne postoje, naš bi planet bio još prljaviji je one recikliraju dio ljudskog otpada. Također su važan dio ekosustava jer su hrana za ptice, paukove, guštere, žabe i mnoge druge, prenosi N1.