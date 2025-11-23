Close Menu

Evo što je Joško Jeličić rekao o najtežem porazu Hajduka ikad

"Ovo nisam dugo vidio"

U Jadranskom derbiju Rijeka je u nedjelju deklasirala Hajduk i razbila ga s rekordnih 5:0, a povijesni debakl Splićana bio je i glavna tema emisije Studio SHNL na MAXSportu.

Igrač utakmice bio je hrvatski reprezentativac Toni Fruk koji je do 32. minute postigao tri pogotka. Gostujuću je mrežu Fruk pogađao u petoj, 22. i 32. minuti čime je jadranski derbi posve usmjerio na stranu svoje momčadi.

Novi je gol uslijedio u 51. minuti kada je Samuele Vignato zabio za 4:0, dok je konačnih 5:0 postavio Luka Menalo u 86. minuti.

"Ovo što je Hajduk odigrao..."

Stručni komentatori MAXSporta Joško Jeličić i Hrvoje Vejić imali su očekivano što reći za ono što se događalo na Jadranskom derbiju.

"Na razini taktičkih i tehničkih pogrešaka, ovo nisam dugo vidio. Ovo što je Hajduk odigrao. Rijeka praktički nije ni izlazila vani u build upu nakon 3:0 kad je utakmica praktički bila riješena. Rijeka sve što je napravila, napravila je na trećini Hajduka u trenutku kad je Hajduk imao loptu. Imali su i 25 dugih lopti. Vidjeli smo ranjivost zadnje linije Hajduka, koja je u proteklih sedam utakmica primila 1 gol. Nisu imali podršku prednje i srednje linije. Razotkrile su se sve tehničke manjkavosti u igri Hajduka, ali treba i naglasiti majstorstvo Tonija Fruka. Osim malog Jagušića, ja ne vidim igrača koji bi mogao kažnjavati sve ovo što se na Rujevici darivalo", rekao je Jeličić, piše tportal.

