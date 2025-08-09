Evo što biste trebali doručkovati ako želite smanjiti rizik od raka crijeva

Možda zvuči nevjerojatno, ali prevencija raka crijeva mogla bi započeti upravo u vašem hladnjaku – i to ne podrazumijeva samo konzumaciju više vlakana. Poznati gastroenterolog dr. Joseph Salhab u nedavnom je videu, koji je prikupio preko 1,4 milijuna pregleda na Instagramu, istaknuo kako svakodnevne prehrambene navike – osobito doručak – mogu imati značajan utjecaj na smanjenje rizika od razvoja raka crijeva.

Iako prehrana bogata vlaknima i dalje ima ključnu ulogu, Salhab naglašava da postoje i druge, iznenađujuće važne komponente. Jedan od najjednostavnijih savjeta? Uvrstite jogurt u svakodnevni jelovnik. Prema istraživanjima, konzumacija jogurta bogatog prirodnim probioticima može smanjiti rizik od raka crijeva za čak 20%. Ove korisne bakterije podupiru zdravu crijevnu floru i pomažu u zaštiti sluznice probavnog trakta, piše Večernji list.

Dr. Haney Youssef, kolorektalni kirurg iz Birminghama, objašnjava da fermentacijom vlakana nastaju kratkolančane masne kiseline poput butirata, koje hrane stanice crijeva i imaju snažno protuupalno djelovanje.

Salhab ističe i ulogu voća bogatog antioksidansima. Jedna jabuka dnevno mogla bi smanjiti rizik od raka debelog crijeva za gotovo 50%, a kivi se pokazao još učinkovitijim. Jedna porcija kivija osigurava više od 80% dnevne potrebe za vitaminom C i sadrži antioksidanse koji neutraliziraju slobodne radikale, molekule povezane s karcinomima i drugim bolestima.

Za zdravlje crijeva korisne su i male promjene u međuobrocima. Guacamole i salsa, na primjer, nisu samo ukusni – već i ljekoviti. Avokado sadrži fitonutrijente s antikancerogenim svojstvima, dok su rajčice jedan od rijetkih izvora likopena, antioksidansa poznatog po svojoj zaštitnoj ulozi u zdravlju probavnog sustava.

Iako zdrava prehrana može značajno smanjiti rizik od kroničnih bolesti, dr. Salhab naglašava da dijeta nije zamjena za medicinsku procjenu ili liječenje. Ako primijetite promjene u crijevnim navikama – kao što su kronična zatvor, proljev, bolovi u trbuhu, krv u stolici, neobjašnjiv gubitak težine ili izrazita iscrpljenost – važno je odmah se obratiti liječniku. U nekim slučajevima rak crijeva može proći bez simptoma sve do uznapredovale faze.

Zabrinjavajuće je što stopa raka crijeva raste među mlađim odraslim osobama, uključujući i one ispod 50 godina. Globalne studije pokazuju porast slučajeva u čak 27 od 50 analiziranih zemalja.