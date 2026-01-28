Evo protiv koga Hrvatska igra u polufinalu

Hrvatska rukometna reprezentacija pobjedom protiv Mađarske osigurala je plasman u polufinale Europskog prvenstva i to kao vodeća momčad skupine II.

Izabranike Dagura Sigurdssona u borbi za ulazak u finale čeka Njemačka, koja je u posljednjem kolu drugog kruga svladala Francusku s uvjerljivih 38:34 te završila na drugom mjestu skupine I, iza Danske.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Polufinalni susret Hrvatske i Njemačke igrat će se u petak, 30. siječnja, u danskom Herningu, a početak utakmice bit će u 17:45 ili 20:30, dok će točan termin biti poznat naknadno. U drugom polufinalu snage će odmjeriti Danska i Island.

Podsjetimo, Hrvatska i Njemačka već su se susrele ranije ove godine u dvije pripremne utakmice uoči Europskog prvenstva. U oba ogleda slavila je Njemačka – prvo u zagrebačkoj Areni rezultatom 32:29, a potom u Hannoveru s 33:27.