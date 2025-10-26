Evo na koji način pripremiti piletinu da ispadne kao iz vrhunskog restorana

Za mnoge ljude piletina je nezaobilazan dio prehrane i osnovni sastojak brojnih jela. Njezina svestranost i jednostavna priprema učinile su je popularnom u gotovo svim svjetskim kuhinjama, prenosi N1.

Nicola McLaughlin, kulinarska urednica portala AllRecipes, podijelila je savjete i trikove koje je naučila dok je radila u restoranu rame uz rame s profesionalnim kuharima, i to u detaljnom videu na YouTube kanalu.

Govoreći o tome kako da piletina ispadne „savršena“, Nicola je objasnila:

„Moj omiljeni način pripreme pilećih fileta zovem restoranski način, jer sam tako naučila kuhati dok sam radila u restoranu. Mislim da šefovi koriste upravo ovu metodu jer je pametna, brza i uvijek daje izvrsne rezultate.“

Restoranski način pripreme piletine

Na lim za pečenje stavila je sirove pileće filete, zatim ih posula češnjakom u prahu i prahom od luka. Dodala je i sol i papar, objašnjavajući da najprije začini gornju stranu mesa, a drugu tek kad ga stavi u tavu.

Otkrila je i da se piletina najprije zapeče na štednjaku, a zatim se pečenje dovrši u pećnici zagrijanoj na 195 stupnjeva.

„Prvi korak prema dobivanju bogatog okusa kod običnih pilećih fileta bez kože i kostiju jest postizanje karamelizacije – jer boja znači okus“, objasnila je Nicola.

U vruću tavu ulila je malo maslinovog ulja, pa stavila filete začinjenom stranom prema dolje.

„Pustit ću ih da se peku dok se sami ne odvoje od dna tave. Dok se donja strana peče, začinit ću i drugu. Nema potrebe žuriti. Meso će samo pokazati kada je spremno – ako se lijepi, prerano je. Kad vidite da se rubovi počinju zapeći, to je znak da je vrijeme za okretanje.“

Kada se meso više ne lijepi za tavu, spremno je za okretanje.

Tajna je u „zlatnom soku“

Na dnu tave ostat će sloj začina i sokova od piletine, koji se koriste za pripremu sosa punog okusa. Da bi se formirao taj „zlatni sok“, Nicola dodaje malo vode, pileće juhe ili bijelog vina, nakon čega se tava skida s vatre i stavlja u pećnicu.

„Vlaga pomaže da se piletina ravnomjernije ispeče i zadrži sočnost, umjesto da izvana izgori, a iznutra ostane sirova. To je česta pogreška u pripremi piletine – izvana je prepečena, a iznutra nedovoljno pečena. Ova tehnika je svojevrsno osiguranje da se to ne dogodi“, objašnjava ona.

Ovisno o debljini mesa, piletinu je dovoljno peći u pećnici 15 do 20 minuta, a zatim je ostaviti da „odmori“ još pet do deset minuta.

„Već sada se vidi zlatni sok na dnu tave – to je prirodni sok iz mesa pomiješan s malo vina. Upravo to čini piletinu tako ukusnom i savršeno mekanom“, zaključila je Nicola.