Evo koliko vode zapravo trebate piti

Mnogi se pitaju koliko vode zapravo treba unositi svaki dan. Važno je redovito unositi tekućinu u organizam. Američka studija pokazala je da ljudi koji piju premalo tekućine imaju 20 % veću vjerojatnost za preranu smrt.

Pravilo o dvije litre vode dnevno više nije u potpunosti aktualno.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Trenutna preporuka nije čvrsto znanstveno utemeljena. Postoje dokazi da je pravilo o dvije litre vode dnevno zapravo proizvod uspješnih marketinških kampanja velikih proizvođača vode.

Znakovi dehidracije

Svatko od nas ima različite potrebe za tekućinom, koje ovise o tjelesnoj masi i mijenjaju se iz dana u dan, objašnjavaju stručnjaci. To ovisi i o temperaturi okoline, količini unesenih slanih namirnica i razini tjelesne aktivnosti. Tijekom ljeta, kad su temperature više, potrebno je piti više vode nego zimi.

Znakovi dehidracije su glavobolja, žeđ i problemi s koncentracijom - čak i samo 2 % smanjenja hidracije može izazvati umor i usporenost. Dr. Emily Leeming kaže da je najbolji način da procijenite jeste li dehidrirani promatranje boje urina. "Kad ste dobro hidrirani, urin je proziran, svijetle boje limunade. Kad je vrijeme za više vode, urin je tamnožut, boje jabukovače ili tamniji. Ako pijete previše vode, urin je potpuno bistar."

Nove studije, drugačije preporuke

Nove studije pokazuju da ljudi imaju različite potrebe za vodom. Pretpostavlja se da bi većina ljudi trebala piti između 1,5 i 1,8 litara vode dnevno. Znanstvenici objašnjavaju da oni koji se zdravo hrane dobivaju do 50 % potrebne tekućine iz hrane.

Zbog velike individualne varijabilnosti u potrošnji energije, nije moguće dati univerzalnu preporuku za unos vode. Žene između 20 i 40 godina unose oko 3,3 litre tekućine dnevno, dok muškarci između 20 i 35 godina mogu unositi i do 4,2 litre. Sportaši bi trebali piti oko jednu litru vode dnevno više od prosjeka.

Zato, umjesto da brojite čaše, pratite boju svog urina i prilagodite unos tekućine. "Hidratacija nije nužno samo voda - i kava i čaj se računaju", dodaju stručnjaci. "Kad je vruće, možete piti i biljne čajeve ohlađene ili s ledom, kao alternativu hladnoj vodi."

Da biste lakše pili više vode, možete dodavati kriške limuna, krastavca, mente ili bosiljka, piše N1.