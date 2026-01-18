Evo koliko su Zubčić i Rodeš zaradili na legendarnom slalomu u Wengenu

Hrvatski skijaš Filip Zubčić ostvario je najbolji rezultat sezone u slalomu, završivši na sedmom mjestu u prestižnoj utrci Svjetskog kupa u Wengenu.

Zubčić je na švicarskoj stazi odradio dvije vrlo dobre vožnje te tako popravio najbolji plasman u ovoj disciplini iz ove sezone, koji je do sada bio 18. mjesto iz Levija.

Ovaj nastup donio mu je 36 bodova za ukupni poredak Svjetskog kupa, ali i novčanu nagradu od 5820 eura. Time je Zubčić svoju ovosezonsku zaradu povećao na nešto više od 23.000 eura.

Rodeš uzeo malo manje od 1500 eura

Drugi hrvatski predstavnik, Istok Rodeš, također je izborio drugu vožnju i na kraju završio na 19. mjestu, za što je nagrađen s 1455 eura.

Nakon nestabilnog razdoblja i pada forme koji je uslijedio nakon odličnog otvaranja sezone u američkom Copper Mountainu, čini se kako je Zubčić na pravom putu povratka formu pred početak ZOI-ja.

Sljedeće utrke pokazat će je li ovo početak njegovog pravog uspona u tehničkim disciplinama ove zime, piše Gol.hr.