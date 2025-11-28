Evo koliko će Ivan Perišić pauzirati zbog ozljede

Na utakmici 5. kola Lige prvaka između PSV-a i Liverpoola na Anfieldu, u kojoj je nizozemski velikan slavio s impresivnih 4:1, Ivan Perišić je osjetio zatezanje u stražnjoj loži te je u 69. minuti morao napustiti igru.

Podsjetimo, prvi gol za nizozemsku momčad u velikoj 4:1 pobjedi protiv Liverpoola zabio je hrvatski reprezentativac Ivan Perišić već u 6. minuti iz penala. No, zbog ozljede je u 69. minuti morao napustiti teren te je zabrinuo sve u redovima PSV-a.

'Perišić mi je rekao da ovo nikad prije nije osjetio, da nikad nema ozljede mišiće. Osjetio je da nešto nije u redu, zato je odmah podigao ruke i tražio izmjenu', otkrio je nakon utakmice trener PSV-a Peter Bosz, a sad iz Eindhovena stižu najnovije vijesti o težini Perišićeve ozljede.

Izvori bliski klubu navode kako će Ivan Perišić morati na pauzu, liječnici su nakon detaljnih pregleda procijenili da će hrvatski reprezentativac s terena izbivati između dva i tri tjedna, piše tportal.

Liječnički pregled potvrdio je kako se radi o istegnuću mišića drugog stupnja. Iako ozljeda nije teže prirode, zahtijevat će kraću stanku pa će Perišić sigurno propustiti dvoboje nizozemskog prvenstva protiv Volendama i Heerenveena.

U klubu očekuju da bi se mogao vratiti već za otprilike dva tjedna, taman uoči važnog ogleda PSV-a s madridskim Atleticom 9. prosinca.

Potvrda da se radi o blažoj ozljedi donijela je veliko olakšanje, kako u redovima PSV-a, tako i hrvatskom izborniku Zlatku Daliću. Perišić se nakon teške ozljede koljena vratio u odličnom izdanju, ponovno postao važan dio PSV-ove momčadi i ulovio formu koja ulijeva optimizam uoči Svjetskog prvenstva iduće godine.