Evo kolike božićnice mogu očekivati oni koji rade u državnim firmama

Točno 65 dana, toliko je preostalo do Božića. I ako ste pomislili - 'ma ima još puno do toga', razmislite da je prije isto tako 65 dana već prošao i 15. kolovoza, odnosno Velika Gospa, a čini se kao da je bila jučer.

Blagdan Svih svetih je pred vratima, a naši susjedi Slovenci odlučili su uvesti obveznu božićnicu za sve zaposlene građane. I to nije mali iznos - čak 639 eura. Kod nas tako nešto još nije uvedeno, ali Net.hr je odlučio provjeriti kolike božićnice mogu očekivati oni koji rade u državnim firmama.

Hrvatske ceste daju više nego lani

Iz Hrvatskih cesta prvi su nam odgovorili i oni su među rijetkima koji će svoje radnike nagraditi s više eura u džepu, nego li prošle godine.

"Sukladno odredbama Kolektivnog ugovora, Hrvatske ceste d.o.o. isplaćuju prigodnu nagradu povodom božićnih blagdana u iznosu od 250,00 eura. Ukupan iznos isplate ovisi o broju zaposlenika u mjesecu isplate. Trenutno Društvo zapošljava 487 radnika", stoji u odgovoru za Net.hr.

Prošle godine Hrvatske ceste izdvajale su sto eura manje - dakle 150 eura.

Iz Hrvatske pošte ljubazno su nam se ispričali i rekli da u ovom trenutku još nije donesena odluka o isplati božićnice. Podsjetnik, oni su prošle godine dobili 500 eura, što je bilo čak 300 eura više nego 2023. godine. Tko zna što ih onda ove zime čeka.

Jadrolinija, HAC i HŽ Infrastruktura ostaju pri istom

Jadrolinija je 2024. svojim zaposlenicima dala 250 eura, a toliko će biti i sada.

HŽ Infrastruktura je prošle godine digla božićnicu za 30 eura, a ove godine su ostali na istom - 250 eura. Sveukupno su za božićnice predvidjeli iznos od 1.300.000,00 eura.

Za 2.828 radnika u Hrvatskim autocestama božićnica će iznositi 200 eura.

FINA i JANAF se isprsili

Iz Croatia Airlinesa kratko su nam poručili da još nisu donijeli odluku o iznosu ovogodišnje božićnice za zaposlenike.

Hrvatska narodna banka u prosincu pak planira svojim zaposlenicima isplatiti 160 eura na račun.

Jadranski naftovod - JANAF mrvicu je podigao iznos svoje božićnice. Umjesto prošlogodišnjih 331,81 eura, ove će godine svaki njihov radnik uoči Božića dobiti 350 eura.

Iz vodeće hrvatske financijske agencije FINA-e kažu nam da će božićnicu od 350 eura dobiti 2.492 trenutno zaposlenik u Fini.

Božićnice u državnim firmama:

Hrvatske ceste - 250 eura

Jadrolinija - 250 eura

HŽ Infrastruktura - 250 eura

HAC - 200 eura

HNB - 160 eura

JANAF - 350 eura

FINA - 350 eura

Hrvatska pošta - još nije poznato

Croatia Airlines - još nije poznato

Do Božića je ostalo još nešto više od dva mjeseca, a mi ćemo i dalje pratiti koliko će zaposlenici biti nagrađeni, kako u državnim tako i u velikim poznatim privatnim tvrtkama i trgovačkim lancima.