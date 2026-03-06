Evo koji će Filip Zubčić startati u Kranjskoj Gori u veleslalomu

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić u subotu će nastupiti u veleslalomu za Svjetski kup na 65. izdanju "Pokala Vitranc" u Kranjskoj Gori. Prva vožnja počinje u 9:30, a Zubčić će startati s brojem 11.

Za 33-godišnjeg Zagrepčanina ovo je 15. nastup na podkorenskoj stazi u veleslalomu, na kojoj je deset puta osvojio bodove. Njegov najbolji rezultat ostvario je 2021., kada je završio na šestom mjestu. U Top 10 bio je još jednom, u ožujku 2023., kada je zauzeo deveto mjesto. Prije godinu dana bio je 12., što predstavlja njegov treći najbolji plasman na ovoj stazi.

Unatoč povišenim temperaturama, organizatori su uspjeli održati stazu u dobrom stanju.

"Uvjeti su dosta dobri. Staza izgleda odlično, no dosta je toplo, tako da se nadam da će staza izdržati, da se neće previše razmekšati", izjavio je Zubčić, koji će u subotnjoj utrci biti jedini hrvatski predstavnik.