Evo koje trgovine i trgovački centri rade ove nedjelje. Provjerite popis

Pogledajte kamo možete danas u spizu

Donosimo detaljan popis trgovina i trgovačkih centara koji rade u nedjelju, 31. kolovoza.

Superkonzum

Put Stinica 1, Split

Kralja Držislava 22, Split

Lidl

Kralja Držislava 24

Kaufland

114. Brigade 6, Split-Ravne njive

Poljička cesta 34, Split-Trstenik

Interspar

Josipa Jovića 93, Split

Tommy

Varaždinska 3 A, Split

Matoševa 29, Split

Zoranićeva 5, Split

Miroslava Krleže 1, Split

Držićeva 1, Split

Hrvojeva 2, Split

Dražanac 46 B, Split

Svetog Petra 44, Split

Dubrovačka 1, Split

Šoltanska 12, Split

Žnjanska ulica 4, Split

Mall of Split - radna nedjelja

