Evo koje trgovine i trgovački centri rade ove nedjelje. Provjerite popis

Donosimo detaljan popis trgovina i trgovačkih centara koji rade u nedjelju, 31. kolovoza.
Superkonzum
Put Stinica 1, Split
Kralja Držislava 22, Split
Lidl
Kralja Držislava 24
Kaufland
114. Brigade 6, Split-Ravne njive
Poljička cesta 34, Split-Trstenik
Interspar
Josipa Jovića 93, Split
Tommy
Varaždinska 3 A, Split
Matoševa 29, Split
Zoranićeva 5, Split
Miroslava Krleže 1, Split
Držićeva 1, Split
Hrvojeva 2, Split
Dražanac 46 B, Split
Svetog Petra 44, Split
Dubrovačka 1, Split
Šoltanska 12, Split
Žnjanska ulica 4, Split
Mall of Split - radna nedjelja
