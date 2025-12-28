Evo kakvo je stanje u prometu jutros

Kolnici su mjestimice vlažni i skliski, a ponegdje je smanjena vidljivost zbog magle. Zbog niskih temperatura postoji opasnost od poledice, osobito na mostovima, nadvožnjacima i vijaduktima u unutrašnjosti zemlje, upozoravaju iz Hrvatskog autokluba.

Na pojedinim cestama u Lici zbog zimskih uvjeta na snazi je zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, kao i za vozila bez propisne zimske opreme. Mogući su i odroni.

Vozačima se savjetuje prilagodba brzine i načina vožnje uvjetima na cestama, održavanje sigurnosnog razmaka te da na put ne kreću bez zimske opreme.

U pomorskom prometu nema poteškoća.