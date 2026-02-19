Evo kakvo je stanje na planinarskoj stazi nakon goleme kamene lavine na Biokovu

Nakon obilnih oborina koje su posljednjih dana pogodile Makarsko primorje, na južnim padinama Biokova zabilježen je novi odron. Kako je izvijestilo Planinarsko društvo Adrion, odron se dogodio jučer u 9:20 sati na području južno od Prosika iznad Zaostroga, u smjeru vrha Somina (733 m n.v.).

Prema trenutačno dostupnim informacijama, odron se nalazi približno 200 metara od planinarske staze te, prema prvim saznanjima, sama staza ne bi trebala biti oštećena. Ipak, iz društva naglašavaju kako će se stvarno stanje moći potvrditi tek nakon terenskog izvida i detaljne provjere.

Iz Adriona podsjećaju i na sličan događaj iz ožujka prošle godine, kada je iznad Gradca došlo do odrona u kojem je bio urušen dio planinarske staze. Taj je dio naknadno saniran, no učestalost ovakvih pojava nakon obilnih kiša ponovno otvara pitanje sigurnosti kretanja planinskim područjem.

Planinarima i izletnicima upućen je poziv na pojačan oprez, osobito u zoni HPS Područje 19 – Biokovo jug (put 149, veza 148 i 147). Preporučuje se praćenje vremenskih prilika te, prema vlastitoj procjeni, razmotriti odgodu planinarenja do potpune stabilizacije vremenskih uvjeta.

O svim novim okolnostima javnost će, poručuju iz društva, biti pravodobno obaviještena.