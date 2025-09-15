Evo kako su dalmatinski Nepalci podržali prosvjednike u svojoj zemlji

Na Gospinom otoku, jednom od najpoznatijih simbola grada Solina, prije dva dana održan je tihi čin solidarnosti i zajedništva. Skupina državljana Nepala, koji trenutno borave u Hrvatskoj, zapalila je svijeće u obliku nepalske zastave i natpisa "Gen Z", izražavajući time podršku građanskim prosvjedima koji se odvijaju u njihovoj domovini.

Ova simbolična akcija održana je u večernjim satima, u mirnoj i dostojanstvenoj atmosferi. Sudionici su nosili nepalske zastave i okupili se u tišini kako bi poslali poruku jedinstva, slobode i nade za promjene koje zahtijevaju mlade generacije u Nepalu.

Na tlu Gospina otoka svijećama su ispisali poruku "Gen Z" te oblikovali konture nepalske zastave, što je privuklo pažnju slučajnih prolaznika, ali i izazvalo emocije među samim sudionicima.

Prosvjedi u Nepalu, koje predvodi mlađa populacija, usmjereni su protiv korupcije, političke nestabilnosti i nefunkcionalnog sustava koji godinama koči napredak zemlje. Generacija Z, kako se globalno naziva populacija rođena od kasnih 1990-ih do ranih 2010-ih, sve se glasnije bori za društvene promjene, i to ne samo u Nepalu, već diljem svijeta.

Ova gesta u Solinu još je jedan podsjetnik da, bez obzira gdje se nalazili, ljudi ne zaboravljaju svoje korijene niti prestaju brinuti o budućnosti svoje zemlje.