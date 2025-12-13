Evo kako se u Đardinu obilježava blagdan sv. Lucije

Na blagdan sv. Lucije, danas u 17 sati, u splitskom Đardinu održat će se paljenje treće adventske svijeće – svijeće radosti.

Svijeću će zapaliti zamjenik gradonačelnika Ivo Bilić i fra Kristijan Stipanović, uz blagoslov i poruku mira, nade i zajedništva.

Svečanosti će prethoditi donošenje Betlehemskog svjetla u organizaciji Splitskog skautskog zbora, a program će glazbeno obogatiti Zbor Mihovil.

A ujutro s početkom u 11 sati, u sklopu Adventa u Splitu, krenuo je Dječji program u Đardinu. U blagdanskom ozračju, posjetitelje je oduševio raznolik i sadržajan program ispunjen plesom, glazbom i kazališnom čarolijom, namijenjen ponajprije djeci i obiteljima.

Program je počeo u 11 sati nastupom Cheerleading plesnog kluba „Beauty“ i Mažoretkinja Grada Splita, koji su svojim energičnim koreografijama otvorili događanje.

Odmah nakon toga uslijedila je kazališno-lutkarska predstava „Božićna medalja za dobrotu“, koja kroz toplu i poučnu priču donosi pravu blagdansku poruku.

Zatim su na pozornicu stigli polaznici Talent studija M, plesnog studija za djecu i mlade, koji su se publici predstavili razigranim i kreativnim plesnim točkama.

Posebno iščekivan trenutak programa je u 12:35 sati dolaskom Svete Lucije i Djeda Božićnjaka. Najmlađe posjetitelje očekuje razgovor s dragim gostima, glazbena animacija te zajednički ples uz pjesmu „Kad si sretan“, nakon čega će djeca biti razveseljena podjelom slatkiša.

Program se nastavlja u 12:45 sati ponovnim nastupom Mažoretkinja Grada Splita, dok će u 12:55 sati plesni klub Dance Motion pokazati svoje plesno umijeće.

Za sam kraj, u 13:05 sati, predviđen je drugi izlazak Svete Lucije i Djeda Božićnjaka, čime će se ovo veselo blagdansko druženje zaokružiti u pravom božićnom duhu.