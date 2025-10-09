Evo kako prepoznati loše mandarine

Početak listopada označava dolazak jedne od omiljenih jesenskih voćki – mandarina. Iako ih najviše povezujemo s dolinom Neretve, mandarine se kod nas uvoze i iz Španjolske, Italije, Grčke, pa čak i Južne Amerike. No bez obzira na porijeklo, svi želimo isto: sočnu, slatku i aromatičnu mandarinu, a ne onu suhonjavu, kiselkastu ili gorku.

Na sreću, postoji nekoliko jednostavnih znakova koji vam mogu pomoći da već na pultu prepoznate dobru mandarinu, bez da je zgnječite ili ogulite.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

1. Pogledajte koru - tanka, zategnuta i lagano sjajna

Dobra mandarinu ćete najlakše prepoznati po kvaliteti kore. Idealna kora je tanja, zategnuta, ali ne pretvrda. Boja treba biti intenzivno narančasta bez zelenih ili smeđih mrlja, osim kod sorti koje prirodno imaju lagano zelenkastu nijansu, piše Index.

Izbjegavajte mandarine koje imaju jako naboranu ili napuhanu koru koja se odvaja od mesa - to je znak da je plod stariji i da je izgubio sočnost i okus. Blagi prirodni sjaj (ne prekomjerni vosak) također je dobar znak. Ako je mandarina teža nego što izgleda, vjerojatno je sočna. Laganija mandarina obično je suha i vlaknasta.

2. Slatkoća i aroma ovise i o veličini

Veličina mandarine nije samo estetska stvar. Manje do srednje mandarine često su slađe jer imaju veći udio šećera u odnosu na vodu, pogotovo ako su pravilno dozrele. Veće mandarine mogu biti vizualno privlačne, ali često znaju biti vodenaste i bljutave, osobito kod uvoznih sorti koje se beru prije pune zrelosti.

Ako imate priliku, pomirišite plod kod peteljke - dobra mandarina ima intenzivan citrusni miris, što je znak da je puna eteričnih ulja i da nije predugo stajala u skladištu.

Za kraj, vrijedi zapamtiti i ovo: mandarine ne dozrijevaju nakon berbe. Ako su obrane prerano, ostat će kisele i tvrde bez obzira koliko dugo ih držali na sobnoj temperaturi. Zato je kod domaćih mandarina najvažnije kupovati ih u sezoni i od provjerenih proizvođača, kad su svježe, zrele i u punom okusu.