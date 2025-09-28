Evo kako odmrznuti meso u nekoliko minuta: Sve potrebno već imate u kuhinji

Koliko puta ste zaboravili izvaditi meso iz zamrzivača na vrijeme i onda vas je uhvatila panika pred kuhanjem? Tada počinje stresno traženje brzih rješenja da bi obrok bio spreman na vrijeme, a često i kompromitiranje recepta ili kvalitete hrane. Srećom, postoje trikovi koji mogu taj proces znatno ubrzati i olakšati. Većina ljudi zna da meso treba izvaditi iz zamrzivača noć prije ili barem nekoliko sati prije nego što ga želite upotrijebiti i ostaviti ga da se odmrzava. Također možete staviti vrećicu mesa u zdjelu s vodom ili je čak staviti u mikrovalnu pećnicu s opcijom odmrzavanja.

Međutim, ako želite brz način odmrzavanja mesa koji ne troši dodatnu energiju, jedna je žena podijelila svoj omiljeni način odmrzavanja mesa koji možete isprobati dok pripremate obrok, piše Daily Express. U nedavnom videu je koristila smrznuto mljeveno meso za pripremu rolade od mljevenog mesa i krumpira. Ono što je stvarno privuklo pozornost gledatelja bio je način na koji je odmrzavala meso. Smrznuto meso nalazilo se u prozirnoj plastičnoj vrećici, a žena je uzela dva velika lonca i jedan je okrenula naopako na kuhinjski pult. Zatim je vrećicu smrznutog mesa stavila na dno lonca prije nego što je drugi stavila na meso, s dnom okrenutim prema dolje. Nastavila je pripremati obrok dok se meso odmrzavalo, a onda ga je bila spremna upotrijebiti.

Kako funkcionira ovaj trik za odmrzavanje mesa? Metal učinkovito provodi toplinu, privlačeći toplinu iz zraka i brzo odmrzavajući meso zahvaljujući izvrsnom kontaktu. Ova metoda koristi svojstva metala za prijenos topline da bi značajno ubrzala proces odmrzavanja. Gornji lonac možete napuniti i toplom ili vrućom vodom da biste dodatno ubrzali proces. Iako vrijeme odmrzavanja varira ovisno o debljini i vrsti mesa, ova metoda može značajno smanjiti vrijeme u usporedbi s odmrzavanjem na zraku.

Ljudi su brzo podijelili svoje oduševljenje u komentarima. "Imao sam užasan dan, ali sam naučio kako odmrznuti meso. Hvala ti", napisao je jedan korisnik. "O, čovječe! Upravo sam izvadio mljeveno meso! Sad ću to probati!", dodao je drugi. Prema Agenciji za standarde hrane, najbolji način odmrzavanja mesa je staviti ga u hladnjak dok se ne odmrzne. To sprječava da se meso previše zagrije i time izloži bakterijama, prenosi Večernji list.

Također je važno upotrijebiti hranu unutar 24 sata nakon što je potpuno odmrznuta jer će se pokvariti na isti način kao da je svježa. Prilikom odmrzavanja hrane provjerite je li potpuno odmrznuta i je li srednji i najgušći dio hrane potpuno odmrznut. Djelomično odmrznuta hrana možda se neće ravnomjerno skuhati, što znači da štetne bakterije mogu preživjeti proces kuhanja.