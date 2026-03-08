Evo kako je Poljud reagirao na Krovinovićev ulazak

Hajduk danas s početkom u 15 sati igra protiv Dinama na Poljudu u okviru 25. kola SuperSport HNL-a, a trenutačni je rezultat 1:3, zabio je Zajc u 7. minuti, Vidović u 12. minuti te Bakrar u 38. minuti, a za Hajduk Pukštas u 28. minuti.

Bijeli se uoči ovog susreta nalaze na drugom mjestu prvenstvene tablice s osvojenih 47 bodova, odnosno 7 manje od vodećeg Dinama te 12 više od trećeplasirane Rijeke.

U posljednjem prvenstvenom kolu odigranom prošlog vikenda Hajduk je odigrao 1:1 na gostovanju u Varaždinu, a Dinamo je na domaćem terenu s 4:2 svladao Goricu.

Hajduk i Dinamo odigrali su dvije utakmice u aktualnoj sezoni. Prvi susret na Poljudu završio je 2:0 pobjedom gostiju, dok je ogled na Maksimiru završio je rezultatom 1:1.

Glavni je sudac utakmice Mateo Erceg iz Benkovca, pomagat će mu Ivan Janić iz Iloka i Kristijan Novosel iz Valpova, a četvrti je sudac Patrik Pavlešić iz Duge Rese. VAR sudac je Mario Zebec iz Cestice, a asistent je VAR suca Goran Pataki iz Đakova.

U 65. je minuti Krovinović ušao u igru umjesto Skoke i dobio ovacije zapadne tribine. Podsjetimo, Krovinovićeva je lopta bila "prekretnica" susreta između Hajduka i Rijeke u Kupu. Hajduk je vodio 1:2, no nakon Krovinovićeva pogrešnog dodavanja, Rijeka je okrenula rezultat u svoju korist. Hajduk je potom izrazio podršku Krovinoviću na drušvenim mrežama, a isto je učinio i trener Garcia na press-konferenciji uoči susreta.

HAJDUK: Silić - Hodak, Marešić, Raçi, Hrgović - Guillamón, Skoko - Brajković, Pukštas, Rebić - Šego

Klupa: Stipica, Fesyuk, Gabrić, Kalik, Livaja, Melnjak, Krovinović, Bamba, Šarlija, Skelin

DINAMO: Livaković - Valinčić, Domíniguez, McKenna, Goda - Stojković, Mišić, Zajc - Bakrar, Beljo, Vidović

Klupa: Nevistić, Hoxha, Tabinas, Soldo, Galešić, Perez, Mandume, Topić, Šunta