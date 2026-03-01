Evo kako je otkriven i ubijen ajatolah

Otkriveni su novi detalji o napadu u kojem je ubijen ajatolah Ali Hamenei, vrhovni vođa Irana. Njegovu smrt potvrdile su i iranske vlasti, dok su izraelske i američke strane iznijele svoju verziju događaja.

Izraelske obrambene snage (IDF) priopćile su da su Zračne snage, na temelju preciznih obavještajnih podataka Vojne obavještajne službe i u koordinaciji s Mossadom, pogodile kompleks vodstva u središtu Teherana u kojem se Hamenei nalazio s drugim visokim dužnosnicima.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je iranski vrhovni vođa ubijen nakon što su obavještajne službe otkrile njegovo kretanje. Prema njegovim riječima, Hamenei je sazvao sastanak koji je, prema novim saznanjima, trebao biti održan u subotu ujutro umjesto navečer, kako se prvotno pretpostavljalo. Zbog promjene termina, SAD i Izrael navodno su ubrzali izvedbu napada.

Prema pisanju The New York Timesa, američka obavještajna služba CIA mjesecima je pratila Hameneijevo kretanje i sigurnosne obrasce. Ključni trenutak dogodio se kada je utvrđeno da će prisustvovati jutarnjem sastanku visokih iranskih dužnosnika u kompleksu vodstva u središnjem Teheranu. Ti su podaci, kako se navodi, podijeljeni s Izraelom, nakon čega je vrijeme napada prilagođeno kako bi se iskoristila prilika. Napad je izveden u 9:40 po teheranskom vremenu, tijekom održavanja sastanka.

Bijela kuća i CIA odbile su komentirati te navode.

Satelitske snimke koje je izradio Airbus u 11:06 po lokalnom vremenu prikazuju gusti crni dim i veliku štetu na kompleksu. Najmanje četiri zgrade pogođene su u središtu Teherana.

Uz Hameneija su, prema dostupnim informacijama, ubijeni i bivši glavni tajnik Vijeća nacionalne sigurnosti Ali Shamkhani, zapovjednik Korpusa Islamske revolucionarne garde Mohammad Pakpour te načelnik Glavnog stožera oružanih snaga Abdolrahim Mousavi.

IDF je u priopćenju naveo da je Hamenei promicao ekstremističku ideologiju usmjerenu protiv Izraela i Zapada te poručio da je njegovom smrću „zatvoren povijesni krug eliminacijom vođe iranske terorističke osovine“.