Evo kako je nastala najpoznatija pjesma Gabi Novak

Gabi Novak je otpjevala neke od najljepših domaćih pjesama. Jedna od njih je i pjesma Pamtim samo sretne dane. Mnogi je smatraju jednim od najvećih i najprepoznatljivijih hitova Gabi Novak.

Pjesma je objavljena 1982. godine na istoimenom albumu, a napisali su je Arsen Dedić (glazba i tekst) i Stipica Kalogjera (aranžman). Balada je postala evergreen hrvatske glazbe, poznata po emotivnom tekstu i snažnoj interpretaciji, a Gabi ju je izvodila na brojnim koncertima, često u suradnji sa suprugom Arsenom ili sinom Matijom Dedićem, piše Index.

Kako je pjesma nastala?

Siniša Škarica, autor Knjige o Gabi, jednom se prilikom prisjetio kako je nastala pjesma Pamtim samo sretne dane.

"Kemal Monteno, kućni prijatelj, kad god je dolazio u Zagreb iz Sarajeva, svraćao je kod Dedića. Tako je tog dana, to je bila negdje 1979., svratio kod njih, ali poslijepodne, iza ranog objeda, kad je Arsen, kako mi to u Šibeniku kažemo, išao ubiti oko. Onda je rekao: 'Evo vam ovdje tekst pa pogledajte što možete s tim napraviti'. I dok je on spavao, Gabi i ja smo napravili pjesmu", ispričao je Škarica dok je promovirao knjigu.

Pjesma je postala i integralni dio pop kulture - bila je naslovna tema melodrame Pod sretnom zvijezdom (emitirane 2011.), za koju je snimljena i posebna verzija pjesme. Inspirirala je i naslov hrvatskog filmskog ostvarenja iz 2023. godine repertoarno vezanog uz pjesmu.

Snimila niz albuma i singlova

Podsjećamo, Gabi Novak umrla je u 90. godini života.

Nakon što je 17. kolovoza 2015. izgubila supruga Arsena Dedića, kantautora i skladatelja s kojim je provela više od četiri desetljeća u braku, Gabi Novak se početkom lipnja ove godine suočila s još jednom teškom osobnom tragedijom – smrću njihova sina Matije Dedića, jednog od najistaknutijih hrvatskih jazz pijanista, koji je preminuo 8. lipnja u Zagrebu u 52. godini života.

Tijekom bogate karijere snimila je niz albuma i singlova te surađivala s vrhunskim skladateljima i glazbenicima. Njezina umjetnička dostignuća potvrđena su brojnim nagradama, uključujući više Porina – 2002. za najbolju jazz izvedbu, 2003. za album godine, najbolji ženski vokal, najbolji pop album i najbolju vokalnu suradnju, a 2006. dobila je i Porin za životno djelo. Posljednju pjesmu je snimila sa sinom Matijom i Danijelom Martinović.