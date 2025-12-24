Evo gdje je moguć 'bijeli Božić' i koliko ih je uopće bilo od kada postoje naša mjerenja

Na Badnjak većinom kiša, na moru i grmljavina, na kopnu sve češće i snijeg, osobito u gorju. Na sjevernom Jadranu olujni i orkanski udari bure, prema jugu jako jugo, piše HRT.

“Na Badnjak će na istoku Hrvatske biti oblačno s povremenom kišom. Ponegdje će oko gora biti susnježice, na većoj nadmorskoj visini i snijega. Puhat će sjeveroistočni i istočni vjetar, uglavnom umjeren, te će temperatura zraka biti uglavnom od 2 do 5 °C.

U središnjoj Hrvatskoj temperatura će se od jutarnjih 2 do 4 °C tijekom dana snižavati na vrijednosti od 0 do 3 °C. S padom temperature kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg, pri čemu je vrlo velika vjerojatnost stvaranja snježnog pokrivača ne samo na sjeverozapadu, nego i drugdje uz granicu sa Slovenijom. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar.

Sjeveroistočnjak i u Gorskoj Hrvatskoj, a na sjevernom Jadranu bura, umjerena i jaka, ponegdje i olujna, podno Velebita lokalno s orkanskim udarima. Na moru pritom kiša, a u Gorskom kotaru i Lici kiša pa snijeg te će se stvoriti snježni pokrivač od 10 do 20 centimetara. Temperatura u Gorskoj Hrvatskoj od -1 do 2 °C, a na sjevernom Jadranu uglavnom između 5 i 10 °C.

Podjednake vrijenosti i u unutrašnjosti Dalmacije, a na srednjem Jadranu većinom od 9 do 14 °C. Bit će promjenjivo pa i pretežno oblačno s povremenom kišom, uglavnom na otocima i na otvorenom moru uz mogućnost za izraženije pljuskove i grmljavinu. Puhat će jugo, ponegdje jako, na otvorenom i olujno, te istočnjak, potkraj dana na sjeveru regije bura.

Jako i olujno jugo i na krajnjem jugu Hrvatske, s temperaturom zraka ujutro najnižom od 9 do 13 °C, te danju najvišom između 13 i 15 °C. I pritom većinom oblačno s kišom, lokalno moguće i s jačim pljuskovima s grmljavinom.”

“Na Božić na kopnu još mjestimice kiša i snijeg, a od petka bez oborine, za vikend vjerojatno uz djelomično razvedravanje. Jutra će biti hladnija.

Na Jadranu će Božić obilježiti bura koja će na blagdan svetog Stjepana slabjeti. U nastavku tjedna većinom sunčano, s malo nižom temperaturom nego ovog utorka, osobito na sjevernom Jadranu.”, prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Koliko je bilo Bijelih Božića?

DHMZ je donio osvježenu statistiku o broju bijelih božićnih jutara u posljednjih 64 godine (1961. – 2024.) u Hrvatskoj na 12 glavnih meteoroloških postaja: Bjelovar, Gospić, Karlovac, Ogulin, Osijek, Parg, Puntijarka, Sisak, Varaždin, Zagreb-Grič, Zagreb-Maksimir i Zavižan.

Očekivano, najviše bijelih Božića zabilježeno je na našoj najvišoj planinskoj postaji – Zavižanu (58), zatim na Puntijarki (43), Pargu (37) te u Gospiću (30) i Ogulinu (25). Sve ostale postaje imale su više od 10, ali manje od 20 bijelih božićnih jutara u posljednjih 64 godine.

Posljednje bijelo božićno jutro na postajama Gospić, Ogulin, Parg, Puntijarka i Zavižan osvanulo je 2024. godine. Na preostalih sedam postaja snijeg je posljednji put izmjeren na božićno jutro 2007. godine. Na svih 12 postaja u razdoblju 1961. – 2024. osvanuo je bijeli Božić 1961., 1963., 1969., 1970., 1994., 1998., 1999., 2001. i 2007. godine.

Na nizinskim postajama učestalost bijelih božićnih jutara iznosi između 17 % i 30 %, odnosno u prosjeku se može očekivati dvaput u desetljeću. Međutim, u središtu našega glavnog grada, na postaji Zagreb-Grič, na kojoj se snijeg neprekidno motri od 1894. godine, već posljednjih 17 godina na božićno jutro nije bilo snježnog pokrivač