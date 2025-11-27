Evo gdje je bio Mikulić kad je policija došla po njega

Šef državnih inspektora, HDZ-ov Andrija Mikulić, uhićen je danas po nalogu UskokaVlada ga je smijenila na zatvorenom dijelu sjednice vlade. Kako doznaje Index, Mikulić, inače strastveni lovac, uhićen je u trenutku kad se nalazio u lovu u sisačko-moslavačkoj županiji.

Nakon uhićenja Mikulić je prebačen u Zagreb, gdje je uz njegovu prisutnost večeras započela pretraga njegovog doma u Donjoj Dubravi.

Podsjetimo, Uskok je uhidbeni nalog izdao za Mikulića i još tri osobe i to zbog sumnji povezanih s aferom zakapanja otpada u kojoj su početkom godine uhićeni supružnici Josip i Monika Šincek te osobe koje su s njima osumnjičene za nepropisno odlaganje medicinskog i plastičnog otpada na više lokacija u Hrvatskoj.