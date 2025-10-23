Europska tradicija na kaštelanskoj pozornici: Gosti iz Češke i Latvije stigli u sklopu Erasmus+ projekta DIGI

U sklopu programa ERASMUS+ projekta DIGI, u Kaštela su stigli gosti iz Češke i Latvije koji, zajedno s članovima KUD-a Putalj iz Kaštel Sućurca, sudjeluju u nizu kulturnih i glazbenih aktivnosti s ciljem razmjene tradicijskih skladbi i iskustava u očuvanju kulturne baštine kroz digitalne alate i međunarodnu suradnju.

Sudionike su u Gradskoj upravi Grada Kaštela primili pročelnica UO za društvene djelatnosti i opće poslove Antonia Kljaić i v.d. pročelnika UO za komunalno gospodarstvo Grgica Benutić, koji su gostima zaželjeli dobrodošlicu i istaknuli važnost projekata koji promiču povezivanje mladih glazbenika i kulturnih djelatnika iz različitih zemalja.

– Danas smo u Gradskoj upravi ugostili članove KUD-a Putalj te njihove goste iz Češke i Latvije koji sudjeluju u Erasmus+ projektu DIGI. Ponosni smo što jedno naše kulturno društvo među prvima u Kaštelima aktivno provodi međunarodne projekte i promiče kulturnu razmjenu. Kroz ovaj projekt jačaju se prijateljske veze i zajedništvo među narodima Europe, a Kaštela se predstavljaju kao grad otvoren prema suradnji i novim idejama. Pozivam sve naše sugrađane da u subotu dođu u dvorac Vitturi i uživaju u njihovom zajedničkom koncertu – istaknula je pročelnica Antonia Kljaić.

Predsjednik KUD-a Putalj Mili Jerčić pojasnio je kako je ideja o sudjelovanju u Erasmus+ projektima započela prije godinu i pol dana te da je DIGI projekt okupio partnere iz Latvije, Češke i Hrvatske.

– Cilj projekta je razmjena iskustava kroz glazbu i ples. Svaka zemlja odabrala je po dvije svoje tradicijske pjesme, a sve grupe zajedno pripremaju i po jednu pjesmu izbjegličkih zajednica, primjerice ukrajinsku. U Kaštelima nas očekuju probe, radionice i zajednička druženja, a u subotu će sve kulminirati koncertom u dvorcu Vitturi. Bit će to večer bogata glazbom, prijateljstvom i zajedništvom – rekao je Jerčić.

Predstavnik latvijske delegacije Kristaps Višs kazao je kako je sudjelovanje u ovom projektu vrijedno iskustvo i prilika za povezivanje kroz glazbu.

– Dolazimo iz istočnog dijela Latvije i sudjelujemo u projektu od samog početka. DIGI projekt je sjajna prilika za stvaranje glazbenih i umjetničkih veza između naših zemalja. Svaka država priprema dvije tradicijske pjesme te jednu koja potječe iz izbjegličkih zajednica, poput ukrajinske. Uživamo u suradnji, vremenu provedenom u Hrvatskoj i prekrasnom ozračju koje su nam domaćini pripremili.

Svoja iskustva podijelila je i Taťána Mádlová, članica češke delegacije.

– DIGI projekt je izvrsna prilika da razmijenimo iskustva u glazbenom obrazovanju između Češke i Hrvatske te da to znanje primijenimo u našim školama. Prvi put sudjelujemo u ovom projektu i oduševljeni smo. Upoznati različite kulture i glazbu drugih zemalja za nas je veliko obogaćenje i nadamo se da će se ova suradnja nastaviti i u budućnosti – poručila je.

Gosti će u Kaštelima boraviti do nedjelje, 26. listopada, a svakodnevno se održavaju zajedničke probe, radionice i druženja u prijateljskom ozračju. Radionicama su se pridružili i članovi HGD Zrinski te članovi dislociranog odjela Glazbene škole Josipa Hatzea iz Kaštel Kambelovca.

Vrhunac tjedna bit će zajednički koncert u subotu, 25. listopada u 19:30 sati u dvorcu Vitturi, na kojem će sudionici predstaviti bogatstvo tradicije svojih zemalja i zajedništvo koje nadilazi granice.