Europska noć istraživača je i ove godine zaokupila interes javnosti: Više od 10.000 posjetitelja istraživalo je u Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku!

Europska noć istraživača se sada već tradicionalno održava posljednjeg petka u rujnu diljem Europe, a ove godine smo se družili 29. rujna.

''Provirimo zajedno u unutrašnjost čovjeka!'', ''Kako uloviti kukca?'', ''Što nas razlikuje od banane?'', ''Klimatske promjene: More danas i za 50 godina.'', ''Plastic is not fantastic'', ''Kako znanost može biti zabavna?'', ''Kako učiti STEM kroz igru?'', ''Jesu li mora i oceani budućnost slatke vode?'', ''Kako upravljati brodom'', ''Što rade vinske mušice u laboratoriju?'', Što je skriveno u Zadarskom kanalu? '' – samo su neka od pitanja na koja smo zajedno tražili odgovore kroz jednostavne i zabavne pokuse, radionice, pokuse i predavanja.

Posjetitelji su imali priliku sudjelovati u gotovo 150 zanimljivih aktivnosti koje su za njih pripremili istraživači iz pet najvećih hrvatskih obalnih gradova. Hrvatska je tako bila među 26 europskih zemalja u kojima se ove godine održala ova manifestacija popularizacije znanosti, koja se diljem Europe održava tradicionalno krajem rujna još od 2005. godine.

Organizacija Europske noći istraživača glavna je aktivnost projekta Reconnect science with the blue society - Blue-connect, koji za cilj ima predstaviti najnovija znanstvena otkrića na razumljiv i zabavan način, približiti istraživački rad javnosti i pokazati utjecaj znanosti na naš svakodnevni život.

Podsjećamo, projekt okuplja partnere iz sredozemnog dijela Hrvatske, koordinatora Sveučilište u Splitu te partnere: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Mediteranski institut za istraživanje života, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša, Sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište u Zadru, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište u Rijeci i STEPRI znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci.

Iako more povezuje projektne partnere, zastupljene su bile i mnoge druge teme poput ljudskog zdravlja, klimatskih promjena, pametnih gradova, hrane i brojne druge, s naglaskom na važnost za život i razvoj društva na Mediteranu.

Pogledajte što su sve posjetitelji imali priliku istraživati na ovogodišnjoj Europskoj noći istraživača…

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: PRESS, Vojko Bašić / CROPIX Foto: PRESS, Vojko Bašić / CROPIX Foto: PRESS, Vojko Bašić / CROPIX Foto: PRESS, Jakov Prkić / CROPIX

PULA: Fakultet prirodnih znanosti, Zagrebačka 30, Rektorat Sveučilišta

Tijekom Europske noći istraživača predstavljeni su organizmi čija se prisutnost povezuje s klimatskim promjenama (rebraš morski orah), organizmi koji su osjetljivi na promjene bioloških čimbenika uslijed klimatskih promjena (puževi, školjkaši, koralji i slično) te termofilni rakovi - crvenopjegava rakovica, plavi rak i kosmati rak samac koji su sve prisutniji u sjevernom Jadranu uslijed globalnog zagrijavanja. Predstavljene su sljedeće radionice:

Radionica 1: Klimatske promjene: More danas i za 50 godina. Prikazane su dvije situacije - stanje mora i organizama u njemu danas te predikciju koja će se vrlo vjerojatno dogoditi za 50 godina (promjene ekoloških čimbenika, pH, temperatura i salinitet) te kako će navedeno utjecati na organizme koji izgrađuju kućice, ljušture i skelete.

Radionica 2: Priča o invazivnom rebrašu morski orah. Prikazane su žive jedinke u malom kreisel bazenu od 5 litara. Prikazano je također koliko litara morske vode ova vrsta profiltrira u 1 sat. Osim toga, prikazano je koliko jajašca jedna jedinka ove vrste proizvodi tijekom razmnožavanja.

Radionica 3: Posjetitelji s juga. U radionici je dan prikaz crvenopjegava rakovice, plavog raka i kosmatog raka samca kao primjere vrsta koje se s južnog Jadrana sele prema sjevernom Jadranu zbog zagrijavanja mora.

Radionica 4: Plastic is not fantastic. Prikazani su razni oblici plastičnog otpada pronađeni na moru, morskoj obali, ali i u organizmima. Tijekom radionice objašnjeno je porijeklo plastičnog otpada te koji su sve mogući načini njegova unosa u more.

U okviru EU kutka predstavljene su ostale aktivnosti Sveučilišta financirane kroz programe Europske unije, a najmlađim posjetiteljima osobito je bilo zanimljivo predstavljanje 3D mikroskopa i robotske ruke koji su proizvod dva europska projekta ostvarena u suradnji sa srednjim strukovnim školama u Puli.

Sadašnji i bivši studenti preddiplomskog studija Znanost o moru su doprinijeli raznolikosti ponuđenih sadržaja.

RIJEKA: Preko 2100 posjetitelja velikog znanstvenog laboratorija u Exportdrvu

Riječki program ove je godine krenuo već u jutarnjim satima, takozvanom matinejom Noći istraživača, koja je Exportdrvu na Delti okupila oko 200 učenika osnovnih i srednjih škola koji su u pratnji svojih nastavnika organizirano sudjelovali u aktivnostima 8 znanstvenih postaja, ali i kreirali vlastiti program. Predstavljali su svojim vršnjacima rezultate vlastitih istraživanja provedenih u okviru inovativnog programa građanskog odgoja i obrazovanja u srednjoj školi “Škola i zajednica” (ŠiZ) kojeg su zajednički osmislili Sveučilište u Rijeci, Institut za društvena istraživanja Zagreb i Prva riječka hrvatska gimnazija. Iste su se prezentacije, savršeno interpretirajući slogan projekta “ja istražujem”, simultano provodile i “na daljinu”, u onim školama koje nisu mogle fizički prisustvovati događanju.

Na glavno događanje od 17 do 22 sata, umjesto lanjske kiše, na riječku Deltu slila se rijeka građana - preko 1.900 posjetitelja svih generacija. Svoj je rad tijekom ovogodišnje Noći predstavilo više od stotinu istraživača, na 19 znanstvenih postaja. U program su, u jutarnjem te poslijepodnevnom dijelu, bili uključeni: Odjel za biotehnologiju, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Medicinski fakultet, Fakultet za fiziku, Fakultet za matematiku, Pomorski fakultet, Pravni fakultet, Tehnički fakultet, Učiteljski fakultet, Odsjek za pedagogiju Filozofskog fakulteta i Građevinski fakultet. Dodatno, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija predstavio je u EU kutku sveučilišni projekt INNO2MARE, a Građevinski fakultet projekt THREAD, na čijoj je postaji bio niz mladih istraživača iz inozemstva. STEPRI znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci i ove je godine imao zadaću upoznati javnost o tome kako se znanost i postignuća znanosti mogu prenijeti u zajednicu i u gospodarstvo.

Posjetitelji, među kojima velik broj djece, kroz razne su se igre i aktivnosti mogli okušati u ulozi porotnika na suđenju, naučiti sve o vinskoj mušici i o matematici u svakodnevnom životu, baciti pogled u nanosvijet, naučiti nešto o kemiji boje i svjetlosti, izvlačiti DNA iz banane, upoznati čudesni svijet vode, saznati više o ADHD-u i još mnogo, mnogo toga. Najveći dio posjetitelja bila su djeca i mladi, a svi posjetitelji imali su priliku sudjelovati u raznim pokusima, isprobati tehnološke naprave te na nekoliko sati postati istraživači - što su iskoristili do zadnje minute!

Zadar: Poluotok postao učionica na otvorenom za velike i male

Uz 65 aktivnosti, nekoliko tisuća djece, odgojitelja, nastavnika, profesora i znanstvenika te brojne Zadrane koji su došli sa svojom djecom istražiti svijet znanosti, sinoć je u Zadru obilježena Europska noć istraživača.

Nakon prošlogodišnjeg izdanja u Providurovoj palači, ove je godine Noć istraživača izašla na zadarske trgove i ulice, u prostore Pomorskog simulatora i polupodmornice na zadarskoj rivi, ali i uselila u obnovljeni sveučilišni objekt u prostoru nekadašnje stare Tehničke škole.

Najveselije i najprometnije bilo je tri povezana otvorena prostora – Trgu pet bunara, Trgu Petra Zoranića i Poljani Šime Budinića, koji su bili pretvoreni u učionicu i laboratorij na otvorenom. Za mlade i one starije bilo je pripremljeno puno zanimljivih eksperimenata, igara, radionica, kvizova, natjecanja i brojnih drugih aktivnosti.

Učenici osnovnih i srednjih škola prikazali su zanimljiva mjerenja, kemijske pokuse, matematičke formule, alternativne izvore energije, izazove koje nose klimatske promjene, a slijedili su ih oni najmlađi iz vrtića koji su na svoj način predstavili prirodne zakone. Udruga Robotic zaintrigirala je one s interesom u robotiku, koji su mogli testirati vožnju robotskih vozila na daljinsko upravljanje, a nešto stariji mogli su razgledati bespilotne letjelice, dronove svih vrsta pa čak i mali avion kojim prostor snima i analizira sveučilišni Centar za geoprostorne tehnologije. Na njihovom štandu bila je i prezentacija rada 3D printera.

Na Poljani Šime Budinića bio je postavljen Park znanosti, u kojem su djeca kroz igru mogla sudjelovati u eksperimentima s osnovnim fizikalnim zakonima o gibanju tijela ili svojstvima zvuka, pa su tako preko Zvučnih zrcala mogli provjeriti je li moguće razgovarati šaptom na većoj udaljenosti.

Bilo je živo i u nekadašnjoj Tehničkoj školi, gdje se uz pomoć mikroskopa i druge laboratorijske opreme mogli analizirati vodu, tlo, razmatrati ekološke izazove budućnosti ili se upoznavati s bogatom baštinom zadarskih glagoljaša. Ispred same zgrade organizirana je astronomska radionica s promatranjem neba kroz teleskope, radionica o plemenitoj periski, prezentacija starih rimskih začina uz degustaciju Hipokratove ljekovite juhe, pa čak i sudjelovati u izradi velike slike u maniri Jacksona Pollocka.

U Kazalištu lutaka izvedena je predstava Mali puž, u Pomorskoj školi radionice za djecu, u Providurovoj palači projekcija dokumentarnog filma „Led u plamenu“, a veliki interes vladao je za istraživanje Zadarskim kanalom u polupodmornici, koja je zainteresirane posjetitelje ukrcavala na rivi ispred Sveučilišta. Sve je zaokruženo besplatnim posjetima gradskim muzejima, koji su podržali akciju.

- Ovom manifestacijom još jednom smo pokazali kako znanost i obrazovanje imaju veću vrijednost kad su spojeni te se njome povećava vrijednost i znanosti i obrazovanja. Ona je također pokazatelj da se može učiti u svim prostorima, u učionici ali i izvan učionice, da učiti mogu zajedno djeca i roditelji, komentirala je rektorica Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Dijana Vican.

Za sve sudionike pripremljena je bogata lutrija, u kojoj se moglo sudjelovati obilaskom štandova i prikupljanjem pečata. Na kraju je u kutiju ubačeno preko 2.500 kupona, što je pokazatelj uspjeha manifestacije i potrebe za njezinim održavanjem u budućnosti.

SPLIT: Druženje sa znanstvenicima, raznolika predavanja, pokusi i radionice za sve uzraste

Više od 5000 posjetitelja imalo je priliku postati istraživač na jedan dan i to na preko 40 postaja na Prokurativama, Francuskoj alijansi i Pravnom fakultetu. Uz organizatora manifestacije, Sveučilište u Splitu, vrijedni istraživači Mediteranskog instituta za istraživanje života, Instituta za oceanografiju i ribarstvo te Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, pokazali su okupljenima najnovija otkrića na zabavan način.

Između ostalog, posjetitelji su se i sami okušali u interaktivnim pokusima i radionicama na temu forenzike i otkrivanja, vizualizacije i dokumentiranja otisaka. Mogli su naučiti i kako trenutačno zamrznuti vodu, izraditi nevidljivu tintu, natjecati se u savladavanju motoričkih zadataka i upoznati se s procesom desalinizacije. Kroz interaktivne radionice smo saznali kojim lovkama možemo uloviti kukce i što krije mikro svijet cvijeta vinove loze. Učenici su učili o osnovama upravljanja brodom.

Znanstvenici su u opuštenom razgovoru uz kavu na pozornici ispričali okupljenima što ih je privuklo svijetu znanosti i pobliže objasnili ideje koje razvijaju unutar svojih projekata. Podijeljeno je tisuću zahvalnica djeci za uspješno obavljanje pokusa i sudjelovanje u kvizovima znanja, a svi su uživali u fotografiranju u okviru ''Ja istražujem''. Za one najmlađe bio je organiziran kutak na kojem su na našim ‘’Ja istražujem’’ majicama mogli nacrtati što za njih predstavlja istraživanje. U okviru aktivnosti ‘’See positive’’ imali smo i izložbu učeničkih radova iz cijele Hrvatske nastalih tijekom brojnih posjeta istraživača školama u okviru Blue-connect projekta, a sudjelovanjem u kvizovima posjetitelji su mogli osvojiti i primjerak publikacije ‘’Ocean u našim rukama: Vodič kroz oceansku pismenost’’.

Uz splitske partnere projekta Blue-connect, radionicu su održale i predstavnice Pomorske srednje škole u Splitu i bosanskohercegovačkog ogranka MCAA Western Balkans.

Učenici ribarsko-nautičkog smjera predstavili su rad eko grupe ''Zdravo more'' čiji članovi, uz pomoć dronova i podvodne opreme, organiziraju brojne akcije čišćenja podmorja i provode učeničke edukativne akcije.

Za sedam predavanja poznatih znanstvenika na teme poput ''Održivog planiranja morskih resursa'' ili ''Istražujmo svijet eteričnih ulja Mediterana'', u Francuskoj alijansi tražilo se mjesto više.

Na Pravnom fakultetu posjetitelji su mogli sudjelovati u debati i naučiti više o pravnim pitanjima iz svakodnevnog života.

Na EU kutku, smještenom na glavnoj pozornici, predstavljeni su projekti financirani iz EU sredstava, među kojima i SEA-EU alijansa u kojem je Sveučilište u Splitu partner. Na video zidu smo imali priliku uživo se uključiti u Noć istraživača na sveučilištu u Kielu.

Posebno nas je razveselio interes brojnih turista za našom manifestacijom, koji su aktivno sudjelovali u radionicama i raspitivali se o temama vezanim uz more i mediteranske kulture.

Djeca su sudjelujući u brojnim kvizovima imala priliku osvojiti darove koje su osigurali sponzori: Tinker labs, Zajednica tehničke kulture, Udruga Innovatic, Centar znanja, City Centre One, Escape room, Cineplexx i Kino Karaman.

DUBROVNIK: Interaktivne radionice okupile sve uzraste

I ove godine Europska Noć istraživača održana je na Sveučilištu u Dubrovniku, na adresi Ćira Carića 4.

Posjetitelji su imali priliku sudjelovati u 6 interaktivnih radionica.

Nastavnici i znanstvenici s četiri sveučilišne sastavnice: Odjela za primijenjenu ekologiju, Odjela za umjetnost i restauraciju, Pomorskog odjela te Laboratorija za inteligentne autonomne sustave (LARIAT) pripremili su bogat i zanimljiv program edukativnih i kreativnih radionica, eksperimenata, predavanja i igara.

Dubrovački osnovnoškolci i srednjoškolci imali su, među ostalim, priliku okušati se u kreativnoj radionici „Od pjata do vrata“. Sudionici su izrađivali magnete od smjese dobivene mljevenjem ljuštura dagnji i kamenica. „Zašto su nam važni podvodni roboti i kako ih možemo koristiti za čišćenje mora?, Što se događa kad se mijenjaju životni uvjeti u moru i kako porast temperature mora i zakiseljavanje utječu na njegove stanovnike, kopno i ljude?, Kako se upravlja brodom i kako rade brodski motori?“ samo su neka od pitanja na koje su odgovore tragali istraživači sa Sveučilišta u Dubrovniku i njihovi pomagači raznih uzrasta.

Na EU kutku predstavljena su 23 projekata financirana iz EU sredstava na kojima je Sveučilište u Dubrovniku nositelj ili partner.

Ovogodišnju Europsku noć istraživača u Dubrovniku posjetilo je više od 400 posjetitelja, a dojmovi su, kao i na prethodnoj bili odlični. Veselimo se budućim događanjima za popularizaciju znanosti kojih na Sveučilištu neće nedostajati.