Europska komisija zabranjuje jednu vrstu goriva

Usjevi koji se uzgajaju prvenstveno na štetu šuma i drugih prirodnih područja važnih za skladištenje ugljika sada bi trebali biti reducirani. Njihov udio u ukupnoj potrošnji goriva mora se postupno smanjiti na nulu do 2030. godine, nacrt uredbe predlaže postupno ukidanje.

Prije se zabrana odnosila samo na palmino ulje, koje najčešće dolazi s plantaža u jugoistočnoj Aziji gdje su se nekada nalazile tropske prašume. Prema novom izvještaju, uzgoj soje također ima negativan utjecaj. Biljke, koje se uglavnom koriste kao stočna hrana, uzgajaju se u velikim razmjerima na prerijama američkog Srednjeg zapada, Brazila i Argentine, piše Revija HAK.

"Biogoriva proizvedena od soje dvostruko su lošija za planet od fosilnog dizela", rekao je Cian Delaney, stručnjak u udruzi Transport & Environment.

Njemačko udruženje za zaštitu okoliša (DUH) pozdravilo je potez EU i pozvalo na njegovu brzu provedbu i u Njemačkoj. Studija koju je udruženje naručilo prošle godine izazvala je pomutnju: zaključila je da je biodizel barem jednako štetan kao fosilni dizel, a često čak i štetniji za klimu, piše Der Spiegel.

Za kraj ćemo citirati njemačkog ministra zaštite okoliša Carstena Schneidera (SPD): "Budućnost mobilnosti je električna."