EUFORIJA NA TRIBINAMA Žuti uvjerljivo svladali Šibenik. Evo tko ih je sve bodrio

Košarkaši Splita upisali su uvjerljivu pobjedu u 10. kolu SuperSport Premijer lige svladavši Šibenku rezultatom 110:72 (31:17, 31:22, 22:17, 26:16). Od samog početka nije bilo dvojbe oko pobjednika, jer je domaća momčad kontrolirala utakmicu u svim segmentima igre.

Split je ušao silovito, agresivno i raspoloženo napadački, šut je išao, tranzicija je bila brza, a momčadska igra dolazila do izražaja u svakom napadu. Impresivan je podatak kako se čak jedanaest igrača upisalo u strijelce, i to u rasponu od 7 do 16 poena, što potvrđuje široku rotaciju i ravnomjernu raspodjelu odgovornosti na parketu.

- Energetski smo bili puno bolji nego prije pauze. Podigli smo broj šuteva prema košu i upisali 25 asistencija, sve je funkcioniralo jako dobro - istaknuo je nakon utakmice trener Splita Dino Repeša.

Myers 11, 4 sk, 5 as; Anticevich 8, 6 sk; Jordano 12; Perasović 12, 6 sk, 5 as; Kučić 7, 3 sk; Svoboda 9, 3 sk; Drežnjak 9, 3 sk; Jemo; Dragić 11, 5 sk; Stephens 15, 3 sk; Marinelli 16, 4 sk, 7 as.

