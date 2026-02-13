EU staje na kraj beskonačnom skrolanju

Europska unija namjerava stati na kraj beskonačnom skrolanju. Europska komisija prvi put se bavi ovisnošću o društvenim mrežama u sklopu borbe protiv TikToka, što bi moglo postaviti nove standarde dizajna za najpopularnije aplikacije na svijetu. Bruxelles je naložio tvrtki da izmijeni nekoliko ključnih značajki, uključujući onemogućavanje beskonačnog skrolanja, uvođenje strogih pauza za vrijeme provedeno pred ekranom i promjenu sustava preporuka, a kao razlog navodi se dizajn aplikacije koji kod korisnika, osobito djece, izaziva ovisnost, piše Politico.

Činjenica da je Komisija zatražila od TikToka promjenu temeljnog dizajna svoje usluge je "revolucionarna za poslovni model koji se temelji na nadzoru i oglašavanju", izjavila je Katarzyna Szymielewicz, predsjednica poljske organizacije civilnog društva Panoptykon. To nije dobar znak ni za druge platforme, posebno za Metin Facebook i Instagram, koji su također pod istragom zbog dizajna koji potiče ovisnost.

Nalazi predstavljeni prije tjedan dana prvi su put da je Komisija iznijela svoje stajalište o dizajnu platformi društvenih medija prema Aktu o digitalnim uslugama, ključnom zakonu EU o internetskom sadržaju. TikTok sada ima priliku braniti svoju praksu i pregledati dokaze koje je Komisija prikupila te je najavio da će se boriti protiv ovih nalaza. Ako ne uspije uvjeriti Komisiju, aplikaciji prijete kazne do 6 posto godišnjeg globalnog prihoda.

Ovo je prvi put da je regulator pokušao uspostaviti pravni standard za ovisnički dizajn platformi, rekao je visoki dužnosnik Komisije. "Nalazi označavaju prekretnicu jer Komisija tretira ovisnički dizajn na društvenim mrežama kao rizik koji se može sankcionirati" prema Aktu o digitalnim uslugama, rekla je Lena-Maria Böswald, viša istraživačica u think tanku Interface.

Jan Penfrat, viši savjetnik za politike u organizaciji za građanska prava EDRi, rekao je da bi bilo "vrlo, vrlo čudno da Komisija ovo ne iskoristi kao presedan i ne krene i na druge tvrtke".

Definiranje rizika

Akt o digitalnim uslugama nalaže platformama poput TikToka da procijene i ublaže rizike za svoje korisnike. Međutim, ti su rizici u zakonu nejasno definirani, pa je dosad bilo neizvjesno gdje će točno regulatori povući crtu. Dvije godine nakon pokretanja istrage, Komisija je odlučila udariti u samu srž dizajna platforme, tvrdeći da predstavlja rizik za mentalno zdravlje korisnika, a posebno djece.

Na brifingu s novinarima, povjerenica EU za tehnologiju Henna Virkkunen rekla je da nalazi signaliziraju kako rad Komisije ulazi u novu, zreliju fazu kada je riječ o sustavnim rizicima. Facebook i Instagram pod istragom su zbog ovisnosti svojih platformi od svibnja 2024. godine, a kao i kod TikToka, pod povećalom su dizajn i algoritmi.

U odvojenom slučaju u Kaliforniji, gdje je optužena za svjesno stvaranje ovisničke društvene mreže koja šteti korisnicima, Meta se odlučno brani. TikTok i Snap su se u istom slučaju nagodili prije suđenja. Glasnogovornik TikToka Paolo Ganino rekao je da nalazi Komisije "predstavljaju kategorički lažan i potpuno neutemeljen prikaz naše platforme te ćemo poduzeti sve potrebne korake kako bismo ih osporili svim raspoloživim sredstvima".

Potraga za rješenjem

Komisija bi se na kraju mogla s platformama dogovoriti o nizu promjena koje se bave ovisničkim dizajnom. Odluke će ovisiti o profilima rizika i obrascima korištenja svake platforme, kao i o načinu na koji se svaka tvrtka brani. To vjerojatno znači da će proći neko vrijeme prije nego što TikTok uvede bilo kakve promjene, dok platforma pregledava dokaze i pokušava pregovarati s regulatorom.

U drugom, jednostavnijem slučaju provedbe Akta o digitalnim uslugama, Komisiji je trebalo više od godinu dana nakon objave preliminarnih nalaza da proglasi kako X Elona Muska ne ispunjava svoje obveze o transparentnosti. Penfrat iz EDRi-ja smatra da div za dijeljenje videozapisa vjerojatno "neće pogoditi iz prve" i da će možda biti potrebno nekoliko pokušaja da se zadovolji Bruxelles.

"Rješenja mogu biti razna, od promjene zadanih postavki, preko izravne zabrane određene značajke dizajna, do zahtjeva za većom kontrolom korisnika", rekao je Peter Chapman, istraživač i pravnik s instituta Knight-Georgetown. On očekuje da bi promjene mogle biti različite za svaku platformu. Iako nalazi otkrivaju način razmišljanja Komisije, intervencije moraju biti ciljane. "Više platformi koristi slične značajke dizajna, ali one služe različitim svrhama i nose različite rizike", rekao je Chapman, navodeći kao primjer obavijesti koje vas pokušavaju privući natrag na platformu. Obavijesti o porukama, objasnio je, nose drugačiji rizik od ovisnosti od onih koje korisnika upozoravaju na prijenos uživo.