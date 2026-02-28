Close Menu

Eskalacija na Bliskom istoku: Izrael tvrdi da je pronađeno Khameneijevo tijelo, Iran sve poriče

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da postoje “rastući znakovi” da iranskiog vrhovnog vođe Ali Khameneija više nema, odnosno da je eliminiran u zajedničkim američko-izraelskim napadima na Iran. Informacija zasad nije službeno potvrđena iz Teherana, javlja BBC.

Satelitske snimke pokazuju razmjere razaranja

Satelitske snimke “prije i poslije” prikazuju znatna oštećenja na kompleksu u Teheranu povezanom s vrhovnim vođom. Na novijim snimkama vidljive su pocrnjele zgrade, rasuti ostaci i dim koji se uzdiže iznad lokacije.Dio izraelskih i američkih medija, pozivajući se na neimenovane izvore, objavio je da je Khamenei ubijen. Međutim, iranske vlasti ranije su poručile da je vrhovni vođa “siguran i zdrav”, optužujući protivnike za psihološki rat.

Trump: “Vjerujemo da je to točna priča”

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je za američke medije da administracija “vjeruje da je riječ o točnoj priči”, no dodao je da ne želi ništa tvrditi “definitivno” dok ne vidi konačne dokaze.

Trump je također poručio da je “velik dio iranskog vodstva nestao” te da su napadi već donijeli “veliku štetu”. Bijela kuća je objavila da je predsjednik razgovarao s čelnicima Saudijske Arabije, Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Ujedinjenog Kraljevstva, Kuvajta i Turske, kao i s glavnim tajnikom NATO-a.

Izrael tvrdi da je eliminirao vrh obrane

Izraelske obrambene snage objavile su da su u “početnom valu” napada eliminirani visoki dužnosnici iranskog režima, uključujući zapovjednike povezane s Revolucionarnom gardom i obrambenim strukturama. U objavama se, međutim, ne navodi izričito smrt vrhovnog vođe.

Kao odgovor, Iran je pokrenuo napade diljem Bliskog istoka. Zabilježeni su udari u Dubaiju, Dohi, Bahreinu i Kuvajtu – državama u kojima se nalaze američke vojne baze ili su bliske saveznice Washingtona.

U Iranu su tijekom večeri prijavljene nove eksplozije, dok izraelsko ratno zrakoplovstvo tvrdi da i dalje djeluje nad iranskim teritorijem. Prema podacima Crvenog polumjeseca, u napadima je poginulo više od 200 ljudi.

Gotovo potpuni prekid interneta u Iranu

Prema podacima organizacija koje prate mrežni promet, Iran je suočen s gotovo potpunim prekidom interneta, što otežava provjeru informacija s terena. Pristup mreži imaju tek rijetki korisnici, uključujući one koji koriste satelitske sustave.

Zbog suprotstavljenih tvrdnji i nedostatka neovisne potvrde, sudbina iranskog vrhovnog vođe zasad ostaje nejasna, dok sukob prijeti daljnjom eskalacijom u regiji.

