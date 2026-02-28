Eskalacija na Bliskom istoku: Izrael tvrdi da je pronađeno Khameneijevo tijelo, Iran sve poriče

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da postoje “rastući znakovi” da iranskiog vrhovnog vođe Ali Khameneija više nema, odnosno da je eliminiran u zajedničkim američko-izraelskim napadima na Iran. Informacija zasad nije službeno potvrđena iz Teherana, javlja BBC.

Trump: “Vjerujemo da je to točna priča”

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je za američke medije da administracija “vjeruje da je riječ o točnoj priči”, no dodao je da ne želi ništa tvrditi “definitivno” dok ne vidi konačne dokaze.

Trump je također poručio da je “velik dio iranskog vodstva nestao” te da su napadi već donijeli “veliku štetu”. Bijela kuća je objavila da je predsjednik razgovarao s čelnicima Saudijske Arabije, Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Ujedinjenog Kraljevstva, Kuvajta i Turske, kao i s glavnim tajnikom NATO-a.

Izrael tvrdi da je eliminirao vrh obrane

Izraelske obrambene snage objavile su da su u “početnom valu” napada eliminirani visoki dužnosnici iranskog režima, uključujući zapovjednike povezane s Revolucionarnom gardom i obrambenim strukturama. U objavama se, međutim, ne navodi izričito smrt vrhovnog vođe.

🔴ELIMINATED:

IAF fighter jets precisely struck military targets across Iran, eliminating 7 senior officials of the Iranian Defense Leadership: Ali Shamkhani, Mohammad Pakpour, Saleh Asadi, Mohammad Shirazi, Aziz Nasirzadeh, Hossein Jabal Amelian, Reza Mozaffari-Nia. The world… pic.twitter.com/4oOj2Y7DMt — Israel Defense Forces (@IDF) February 28, 2026

Kao odgovor, Iran je pokrenuo napade diljem Bliskog istoka. Zabilježeni su udari u Dubaiju, Dohi, Bahreinu i Kuvajtu – državama u kojima se nalaze američke vojne baze ili su bliske saveznice Washingtona.

U Iranu su tijekom večeri prijavljene nove eksplozije, dok izraelsko ratno zrakoplovstvo tvrdi da i dalje djeluje nad iranskim teritorijem. Prema podacima Crvenog polumjeseca, u napadima je poginulo više od 200 ljudi.

Gotovo potpuni prekid interneta u Iranu

Prema podacima organizacija koje prate mrežni promet, Iran je suočen s gotovo potpunim prekidom interneta, što otežava provjeru informacija s terena. Pristup mreži imaju tek rijetki korisnici, uključujući one koji koriste satelitske sustave.

Zbog suprotstavljenih tvrdnji i nedostatka neovisne potvrde, sudbina iranskog vrhovnog vođe zasad ostaje nejasna, dok sukob prijeti daljnjom eskalacijom u regiji.