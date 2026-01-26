Erotski skandal trese susjedstvo: "Vratite se u vrijeme bogova Bakha, Venere i Kupida"

Sloveniju je ovih dana uzdrmala vijest o nesvakidašnjem događaju u jednim od najpoznatijih nacionalnih toplica. Pod sloganom koji obećava "Vratite se u vrijeme bogova Bakha, Venere i Kupida", organiziran je petodnevni međunarodni erotski skup koji parovima i samcima nudi, kako kažu, "vruću pustolovinu u novoj dimenziji".

Iako su cijene apartmana dosezale vrtoglavih 3.000 eura, prema informacijama s web stranice organizatora, događaj je ekspresno rasprodan, piše 24ur.com.

Reakcije na društvenim mrežama su žestoke. Dugogodišnji gosti Rimskih Termi izražavaju ogorčenje što se prostor namijenjen zdravlju i regeneraciji koristi u ove svrhe.

"Ovaj povijesni kompleks bio mi je utočište mira i tišine. Je li doista sve dozvoljeno ako postoji potražnja?", zapitala se jedna korisnica.

S druge strane, ima i onih koji u ovome ne vide problem. Podsjećaju da su slične zabave bile dio kulture još u antičkom Rimu, te da su ovakvi erotski događaji zatvorenog tipa uobičajena praksa u brojnim luksuznim hotelima diljem Europe, pa tako i u Sloveniji.

Uprava Termi se ogradila od događaja

Uprava Rimskih termi u svom je odgovoru napisala da se događaj održao u ožujku 2025. kao zatvoreni događaj vanjskog organizatora, a Rimske terme nisu u njemu sudjelovale kao organizator, suorganizator ili promotor. Zato ostaje nejasno hoće li se ove godine ponoviti isti događaj.

"Objave i video sadržaji koji su posljednjih dana kružili internetom odnose se na događaj koji se održao u ožujku 2025., a organizator ih koristi kao promotivni materijal za budući događaj. Rimske terme nisu sudjelovale u promociji. Shvativši da bi određeni sadržaj mogao biti izravno povezan s našim hotelom, pozvali smo organizatora da ga ukloni, jer želimo jasno odvojiti identitet Rimskih termi od sadržaja programa vanjskih organizatora“, napisali su u odgovoru.

U svom odgovoru također su naglasili da događaj 'Spicy Spa' nisu organizirale Rimske terme, već ga je isključivo organizirao vanjski organizator koji je, na temelju potražnje i nakon sklapanja ugovora, unajmio hotelske sobe i dio hotelskih prostora. Organizacija događaja, uključujući marketing i prodaju ulaznica, bila je u potpunosti u domeni organizatora.

Dodatne higijenske mjere

Događaj u termama organiziran je isključivo za punoljetne osobe, cijeli je hotelski kompleks bio zatvoren za javnost, osigurano je 24-satno osiguranje, a ulaz osobama koje nisu prisustvovale događaju bio je onemogućen.

U međuvremenu, mnogi su se pitali je li to uopće dopušteno, kako će osigurati higijenu za kasnije korisnike toplica koji ne žele biti dio ovog događaja i trebaju li o tome obavijestiti javnost i buduće goste.

Iz Rimskih termi uvjeravaju da su higijena i sigurnost jedni od ključnih prioriteta.

"Baš kao i tijekom redovnog hotelskog poslovanja, i tijekom i nakon ovog događaja proveli smo temeljito čišćenje svih soba. Hotel je bio zatvoren neko vrijeme nakon odlaska sudionika kako bismo mogli provesti dodatne higijenske postupke, uključujući promjenu vode u bazenima i čišćenje svih površina. U mjesecima nakon događaja provodile su se redovite provjere i ispitivanja kvalitete vode za kupanje, kojima je potvrđeno da su ispunjeni svi propisani higijenski i zdravstveni standardi“, rekli su iz uprave.

'Ne podcjenjujemo ljude'

Iz Rimskih termi ističu i da je događaj bio zatvorenog tipa, legalan i ograničen na unaprijed određenu skupinu odraslih sudionika koji su sudjelovali dobrovoljno i uz jasna pravila ponašanja. Budući da nije zadirao u javni prostor, nije bio vidljiv niti dostupan javnosti te nije utjecao na osnovnu misiju, kulturno-povijesni status ili djelovanje Rimskih termi kao lječilišnog kompleksa.

"Razumijemo da takve teme mogu izazvati različite reakcije i mišljenja. U Rimskim termama ne procjenjujemo ljude prema njihovom načinu života ili privatnim interesima, već prema poštovanju pravila, drugih ljudi, prostora i okoliša. Naš temeljni kriterij ostaje osiguravanje sigurnog, pristojnog i odgovorno upravljanog okruženja za sve goste“, dodali su.