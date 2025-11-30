Erlić: "Nasilje nije odgovor, Zadar mora ostati grad slobodnog mišljenja"

Gradonačelnik Zadra Šime Erlić oglasio se nakon današnjih događaja i uputio jasnu osudu svakog oblika nasilja. Poručio je kako su razlike u stavovima legitimne, ali nasilje nikada ne smije biti način rješavanja sukoba.

Osuda nasilja nad prosvjednicima

Erlić je istaknuo da ga žalosti i da osuđuje nasilje bilo kakve vrste, naglašavajući da nasilje ne može biti odgovor ni u jednoj situaciji. U tom je kontekstu osudio pokušaj obračuna s prosvjednicima koji se dogodio danas, podsjetivši da je jednako snažno i nedvosmisleno ranije osuđeno i razbijanje ploče poginulom heroju Domovinskog rata i obrane Zadra, Rajku Lozi.

Gradonačelnik je zahvalio policiji koja je osigurala događanje i zaštitila sigurnost građana. Naglasio je da je Zadar grad u kojem se vlastito mišljenje može slobodno izražavati te u kojem je sloboda govora zajamčena. Dodao je kako bi dovođenje tih vrijednosti u pitanje značilo da društvo nije učilo iz povijesti i iskustava totalitarnih sustava.

Domovinski rat kao temelj vrijednosti

U svom obraćanju Erlić je podsjetio kako je demokratska, slobodna i neovisna Hrvatska nastala na temeljima Domovinskog rata i hrvatskih branitelja. Naglasio je da je država rezultat borbe i oslobođenja od Jugoslavije, u kojoj je sloboda govora bila sputavana, a neistomišljenici proganjani. Stoga je, poručio je, važno da današnje društvo štiti temeljne vrijednosti državnosti, demokracije i slobode izborene u Domovinskom ratu.

Erlić je uputio apel prosvjednicima koji marširaju, kao i političarima s lijevog spektra koji, prema njegovim riječima, prikupljaju poene na građanskim prosvjedima i brane Thompsonov koncert u Zagrebu. Pozvao ih je da prestanu sve domoljube nazivati fašistima.

Poziv na smirivanje tenzija u blagdansko vrijeme

Na kraju je gradonačelnik, "s vjerom i s ljubavlju prema našem gradu", pozvao sve na smirivanje tenzija. Uputio je i blagdansku poruku, poželjevši da predstojeće vrijeme svima donese mir i dobro, uz Božji blagoslov i u krugu najmilijih.